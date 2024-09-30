صفارات الإنذار تدوي في 12 مقاطعة أوكرانية

الحرب الروسية الأوكرانية، أظهرت بيانات الخرائط الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صافرات الإنذار تحذيرا من غارات جوية في العاصمة كييف و11 مقاطعة أوكرانية أخرى.

ووفقا للبيانات تم إعلان حالة التأهب الجوي في مقاطعات خاركوف ودنيبروبيتروفسك وزيتومير وفينيتسا في وقت واحد تقريبا عند الساعة 00.38 بتوقيت موسكو.

كما أعلنت حالة التأهب الجوي في مقاطعة كييف، عند الساعة 1.06 بتوقيت موسكو.



ولا تزال حالة التأهب الجوي المعلنة مسبقا في مقاطعات وتشيركاسي وسومي وبولتافا ونيكولاييف وأوديسا وكيروفوغراد وتشرنيغوف قائمة.

وبدأت القوات المسلحة الروسية شن هجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم، وتستهدف الضربات الروسية منذ ذلك الحين منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين، تدوي صفارات الإنذار من جراء الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف مرارا أن الجيش الروسي لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.