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رياضة

جمال الغندور: حسين الشحات يستحق الطرد في السوبر

جمال الغندور رئيس
جمال الغندور رئيس لجنة الحكام السابق، فيتو

السوبر الإفريقي، تحدث جمال الغندور، الحكم الدولي، رئيس لجنة الحكام السابق، عن أبرز الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي بطولة السوبر الإفريقي.

وقال جمال الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "أتمنى اختيار الحكام تكون بناء على لجنة الحكام وليس عن طريق أشخاص".

الفار لم يراجع الكثير من الحالات في السوبر الإفريقي

وتابع: "كان يجب مراجعة جميع الحالات في غرفة الفار، في مباراة قمة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، من ضمنها كرة حسين الشحات ودونجا، بالإضافة إلى كرة دونجا وعمر كمال عبد الواحد".

حسين الشحات جناح النادي الأهلي، فيتو

لا نحتاج لخبير أجنبي في لجنة الحكام

وأردف: "حسين الشحات كان يستحق الطرد في تدخله على دونجا لاعب الزمالك في مباراة السوبر الإفريقي".

واختتم حديثه قائلًا: "لسنا في حاجة إلى خبير أجنبي في لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم والتجارب السابقة أثبتت هذا".

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السوبر الأفريقي جمال الغندور مباراة الأهلي ضد الزمالك حسين الشحات دونجا عمر كمال عبد الواحد الاتحاد المصري لكرة القدم

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