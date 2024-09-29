الأحد 29 سبتمبر 2024
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رياضة

أحمد سليمان يحتفل بفوزه بالسوبر الإفريقي كمدرب وعضو مجلس إدارة

أحمد سليمان, فيتو
أحمد سليمان, فيتو

علق أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على تحقيق الفريق الأبيض لقب كأس السوبر الإفريقي أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي بركلات الترجيح. 

وكان أحمد سليمان مدربا لحراس مرمى الزمالك عند تتويجه بالسوبر الإفريقي 1994 أمام النادي الأهلي أيضا. 

أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك 

وكتب أحمد سليمان عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: سوبر 1994 وسوبر 2024، لقبين غاليين جدًا الأول كنت أحد أعضاء الجهاز الفني كمدرب حراس مع الكابتن محمود الجوهري، واللقب الثاني كعضو مجلس إدارة.

وواصل:"  تختلف المناصب وتتبدل المراكز ولكن يظل الزمالك هو مصدر السعادة ومنبع الفخر والعشق الذي لا ينتهي وسأظل عاشقًا مدافعًا عنه ما حييت.

وقال:" مبروك لجمهور الزمالك العظيم بطولة تستحقوها بجدارة وقدمتم صورة راقية ودعم مُعتاد غير محدود لناديكم، مبروك لأعظم جمهور في الكون دمتم سندنا دائمًا.

مبروك للجهاز الفني قيادة ممتازة وتسيير مباراة عظيم ومجهود جبار وبطولة مستحقة تمامًا ولن تكون الإخيرة بإذن الله فمشوار الزمالك نحو منصات التتويج لن يتوقف هنا.

وأتم:" مبروك لمجلس الإدارة بقيادة الكابتن حسين لبيب وكل أعضاء المجلس الزملكاوية المخلصين، عاش الزمالك كبيرًا وبجمهوره عاش عظيمًا.

الزمالك يتوج بالسوبر الإفريقي

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

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