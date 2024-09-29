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رياضة

خالد الغندور: بيكهام يرغب في الانتقال إلى الزمالك رغم رفض سيراميكا

بيكهام, فيتو
بيكهام, فيتو

قال الإعلامي، خالد الغندور، إن أحمد رمضان بيكهام، لاعب سيراميكا كليوباترا، يرغب في الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك في الميركاتو الصيفي الجاري. 

وأكد الغندور أن سيراميكا يرفض التفريط في خدمات بيكهام وأن اللاعب جدد تعاقده مع الفريق.

وأشار الغندور إلى أن بيكهام من اللاعبين المميزين الذين ظهروا بشكل جيد مع سيراميكا.

سيراميكا كليوباترا يرفض بيع بيكهام

أكد معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، أن أحمد رمضان بيكهام، مدافع الفريق الدولي، مستمر ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الفترة المقبلة.

وشدد البطاوي على أنه لا نية لدى نادي سيراميكا كليوباترا، في الاستغناء عن خدمات بيكهام أو طرح اسمه في مفاوضات مع أي ناد مصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية كما تردد.

وأضاف أن بيكهام من الأعمدة الأساسية في صفوف سيراميكا كليوباترا كما أن عقده ممتد مع النادي لمدة ٣ مواسم مقبلة، والجهاز الفني بقيادة الكابتن أيمن الرمادي متمسك باستمراره مع الفريق.

وأكمل البطاوي أن سيراميكا كليوباترا لديه تطلعات كبيرة في الموسم المقبل وهو ما يستلزم الحفاظ على القوام الأساسي لتحقيق أهداف النادي في المرحلة المقبلة.

الزمالك يتوج بالسوبر الإفريقي

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

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