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رياضة

6 لاعبين من الزمالك ضمن اهتمامات الجهاز الفني للمنتخب لمواجهتي موريتانيا

حسام حسن مع لاعبي
حسام حسن مع لاعبي منتخب مصر، فيتو

منتخب مصر، يستعد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، لإعلان أسماء اللاعبين المقرر استدعاؤهم لمعسكر الفراعنة المقرر بدؤه خلال الأيام القليلة المقبلة، استعدادا لمواجهتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، في المغرب 

اقتراب 6 لاعبين من الزمالك لمعسكر الفراعنة

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني، أن حسام حسن المدير الفني للفراعنة، استقر على استدعاء 6 لاعبين من الزمالك بعد تألقهم في مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي هم: محمد عواد – محمد شحاتة – ناصر ماهر – أحمد سيد زيزو – أحمد فتوح – عمر جابر.

ناصر ماهر لاعب الزمالك، فيتو

منتخب مصر ينتظر التشخيص النهائي لإصابة محمد هاني

وينتظر الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة محمد أبو العلا التشخيص النهائي لإصابة ظهير النادي الأهلي محمد هاني وإبلاغ المدير الفني حسام حسن، قبل إعلان أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة استعدادا لمواجهتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

إصابة محمد هاني بكدمة قوية في الركبة 

وأصبحت فرص لحاق محمد هاني ظهير أيمن النادي الأهلي، ضئيلة في الانضمام إلى منتخب مصر في المعسكر المقرر انطلاقه بعد أيام قليلة، استعدادا لمواجهتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

وتعرض محمد هاني للإصابة بكدمة قوية في الركبة خلال مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، المقامة الآن على ملعب المملكة أرينا في السعودية.

وغادر محمد هاني ملعب مباراة السوبر الإفريقي في الدقيقة 26 متأثرا بالإصابة، ويحل عمر كمال عبد الواحد بديلا له.

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