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كل ما تريد معرفته عن جيفرسون كوستا مدافع الزمالك المنتظر (فيديو)

جيفرسون كوستا, فيتو
جيفرسون كوستا, فيتو

وقع جيفرسون كوستا لصفوف فريق الزمالك لمدة 4 سنوات قادما من أكاديمية كاستيلو برانكو، التابعة لنادي بنفيكا البرتغالي لتدعيم صفوف دفاع القلعة البيضاء.

وفي السطور التالية تعرض فيتو أبرز المعلومات عن جيفرسون كوستا مدافع الزمالك المنتظر.

كل ما تريد معرفته جيفرسون كوستا مدافع الزمالك المنتظر

 جيفرسون كوستا من مواليد غينيا بيساو في 18 يناير عام 2005 أي يبلغ من العمر 19 عاما.

يحمل جيفرسون كوستا الجنسية البرتغالية أيضا ويبلغ طولع 190 سم ويلعب كقلب دفاع.

يلعب جيفرسون كوستا بقدمه اليمنى ويجيد اللعب كمدافع أيمن وأيسر.

 تفاصيل تعاقد الزمالك مع كوستا

وكشف مصدر بنادي الزمالك، عن تفاصيل تعاقد القلعة البيضاء مع جيفرسون كوستا الذي سيتم قيده تحت السن.

وقال المصدر: إن اللاعب وقع على عقود انضمامه للنادي لمدة 4 مواسم وسيخضع اللاعب لكشف طبي اليوم قبل الإعلان عن الصفقة.

وأضاف المصدر، اللاعب من مواليد 2005 وسيتم قيده تحت السن واللاعب وصل اليوم للقاهرة وسيخضع للكشف الطبي داخل نادي الزمالك.

وأكد المصدر، أن جوزيه جوميز المدير الفني للفريق رحب بالتعاقد مع اللاعب بعدما شاهد مجموعة من الفيديوهات له ومن المنتظر أن ينتظم اللاعب في التدريبات عقب انتهاء الراحة

ويحمل جيفرسون كوستا الجنسيتين البرتغالية وغينيا بيساو ويبلغ من العمر 19 عاما وسيتم قيده تحت السن بفريق الزمالك ولعب فى صفوف ناشئين فريقى بنفيكا وبراجا البرتغاليين.

الزمالك بطلا لـ السوبر الإفريقي

فيما توج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

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