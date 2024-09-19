فلسطين تطالب بتنفيذ فوري لمشروع القرار المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، بتنفيذ فوري لمشروع القرار الفلسطيني المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
الجمعية العامة توافق على مشروع قرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين
وأمس، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة موافقتها على أول قرار تقدمه فلسطين يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة خلال 12 شهرا بأغلبية 124 صوتا مقابل 14.
وقبل وقت سابق استأنفت الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول فلسطين، أعمالها لبحث مشروع قرار يطالب إسرائيل بأن تنهي وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال 12 شهرا.
وجاء ذلك بعد فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناجمة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في فلسطين.
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