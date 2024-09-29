المرور ترفع آثار حادث اصطدام ميكروباص بالرصيف أعلى وصلة دريم

تواصل الخدمات المرورية رفع آثار حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف أعلى وصلة دريم، ما ترتب عليه زحاما مروريا، وانتقلت الشرطة لموقع الحادث فور ورود إشارة النجدة بالواقعة.

وأكدت التحريات الأولية أن الحادث وقع بسبب اختلال عجلة قائد السيارة الميكروباص الأمر الذي دفعه للاصطدام بالرصيف ونتح عنه إصابة 4 أشخاص.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت إخطارًا يفيد بإصابة 4 أشخاص إثر اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف أعلى وصلة دريم، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين تعرض 4 أشخاص لحادث اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف أعلى وصلة دريم، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.