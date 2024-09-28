السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

من الضرائب إلى المخدرات.. سعد الصغير في قفص الاتهام من جديد.. سب وقذف طليقته «السبب».. وهذه أبرز المشاهد في واقعة القبض عليه

رحلة سعد الصغير في
رحلة سعد الصغير في المحاكم، فيتو

شهدت الساحة الفنية والإعلامية في الأيام الأخيرة تطورات مثيرة تتعلق بالفنان سعد الصغير، الذي أصبح محط أنظار الجمهور بعد دخوله إلى قفص الاتهام في قضية سب وقذف طليقته. 

رحلة سعد في  المحاكم   بدأت بقضية الضرائب، ثم تلتها اتهامات تتعلق بالمخدرات، مما أثار جدلًا واسعًا حول مستقبله الفني.

المشهد الأول.. الضرائب ومشاكلها 

بدأت القصة عندما تم استدعاء سعد الصغير للتحقيق في قضية متعلقة بالضرائب المستحقة عليه، إذ تبين أن الفنان لم يقم بتسديد مبالغ كبيرة لفترة طويلة، مما أدى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.. هذه القضية أثارت ضجة كبيرة بين محبيه، حيث تعاطف الكثيرون معه.

المشهد الثاني.. التحول إلى المخدرات 

بعد فترة قصيرة من قضية الضرائب، ظهر اسم سعد الصغير في الأخبار مجددًا، ولكن هذه المرة في سياق أكثر إثارة للجدل، حيث تم إلقاء القبض عليه بتهمة حيازة المخدرات، مما زاد من حدة الانتقادات ضده. 

وشهدت واقعة القاء القبض عليه في مطار القاهرة الكثير من الجدل. 

المشهد الثالث.. العودة إلى قفص الاتهام اليوم

وجد سعد الصغير نفسه في قفص الاتهام مجددًا، ولكن هذه المرة بتهمة سب وقذف طليقته.

وحضر الجلسة عدد كبير من الإعلاميين ومحبيه.

المشهد الرابع.. لحظة القبض عليه في مطار القاهرة 

ووثقت الكاميرات لحظات مثيرة تمثلت في لحظة إلقاء القبض عليه في مطار القاهرة، حيث ظهرت على وجهه ملامح الارتباك، حينما كان يستعد للسفر إلى إحدى الدول العربية. 

المشهد الخامس.. ردود الفعل والتوقعات 

وتباينت ردود الفعل بين محبي سعد الصغير ومعارضيه، حيث عبر البعض عن دعمهم له بينما انتقده آخرون بشدة، ومع  كل هذه القضيا يثار التساؤل حول ما هو مستقبل سعد الصغير الفني بعد هذه الأزمات المتتالية؟

تفاصيل مقتل شاب على يد صديقه في المرج.. المتهم: طلقة خرجت بالخطأ أثناء تنظيف سلاح.. وأقوال صادمة لوالدة الضحية

بينهم رضيعة، أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة نقل بمنشأة القناطر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المحكمة الإقتصادية المطرب الشعبي سعد الصغير تعاطي المخدرات

مواد متعلقة

بينهم رضيعة، أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة نقل بمنشأة القناطر

زوج في دعوى نشوز أمام المحكمة: زوجتي عضت والدتي وتطالبني بربع مليون جنيه

أبرز محاكمات الأسبوع، المحمدي بتهمة الاغتصاب.. سوزي الأردنية وسعد الصغير.. مذيع الزمالك لسب الخطيب

شروط إنذار الزوجة بالطاعة والفرق بينه وبين دعوى النشوز

البعوث الإسلامية توفر خدمة النقل المجاني للطلاب الوافدين بجامعة الأزهر

مقاول يتهم رئيس مجلس مدينة أوسيم بخطفه واحتجازه والاعتداء عليه والأمن يحقق

بالمستندات، خطوات إقامة دعوى رؤية صغير والحبس عقوبة الأم في هذه الحالة

تصادم توك توك بميكروباص على كورنيش حلوان (صورة)

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ فى سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات اليوم السبت 28 سبتمبر 2024

كهربا ينهي أزمة أفشة وإمام عاشور بعد خسارة السوبر الإفريقي

أول قرار من كولر بعد خسارة السوبر الإفريقي

وجدوا الجثة وتعرفوا عليها، تفاصيل جديدة بشأن عملية اغتيال نصرالله (صور)

الشريعي يكشف حقيقة بند يمنح إنبي نسبة من مكافأة الزمالك بعد الفوز بالسوبر الأفريقي

قراران جمهوريان بدعوة مجلسي النواب والشيوخ للانعقاد

الترخيص لشركات كهرباء ونزع ملكية أراضٍ، 3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء

الداخلية السعودية تعلن تنفيذ حكم الإعدام في مصريين، أسماء وتفاصيل

منوعات

المزيد

تنتج 1800 طن، افتتاح أول مزرعة عمودية للفراولة

ظهور دمية طفل مخيفة في المملكة المتحدة، ما القصة ؟

مصرع 13 شخصا جراء انفجار بمحطة وقود بداغستان

اكتشاف بقايا شجرة شبه استوائية عمرها 184 مليون سنة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 28 سبتمبر 2024

أسعار النحاس اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 28-9-2024

المزيد

انفوجراف

نتائج الأهلي في كأس السوبر الإفريقي طوال تاريخه (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصرف من زكاة المال لكفاية المحتاجين في الغذاء والدواء؟ الإفتاء ترد

معنى قاب، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 بسورة النجم

شباب حول الرسول، حارثة بن سراقة "أصغر شهداء بدر"

المزيد
الجريدة الرسمية