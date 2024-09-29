الأحد 29 سبتمبر 2024
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حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل واقعة العثور على سحر لمؤمن زكريا داخل المقابر

مؤمن زكريا
مؤمن زكريا

أعلنت وزارة الداخلية، تفاصيل القبض على المتهمين  بأعمال سحر مفبرك للاعب مؤمن زكريا.

 

وكشفت وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تناقلته عدد من القنوات، والذي تضمن عثور أحد الأشخاص على أعمال سحر أثناء زراعة صبار أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبدالغنى - الكائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، عبارة عن أوراق وصورة للاعب مؤمن زكريا، مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.

 


وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط ناشر مقطع الفيديو المشار إليه وتبين أنه (عامل مدافن - مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته اعترف باختلاقه الواقعة بالاشتراك مع (نجله وشخصين آخرين وسيدة ) "تم ضبطهم عدا نجله".

وأضاف بقيامهم بإحضار صورة للاعب مؤمن زكريا "لعلمهم بتعرضه لوعكة صحية" وكتابة طلاسم وعبارات غير مفهومة عليها وكذا عروسة من القماش بها مجموعة من الدبابيس، ودفنوا الصورة والطلاسم أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب السابق مجدى عبدالغنى لإلصاق الواقعة به "لكونهما شخصيات رياضية مشهورة"، وادعائهم عثورهم عليها حال قيامهم بزراعة صبار أمام المقبرة، وتصوير مقطع الفيديو المتداول ونشره على مواقع التواصل الاجتماعى بهدف تحقيق أعلى نسبة مشاهدة للتربح ماديًا وتسليمها عقب ذلك للاعب مؤمن زكريا تحت زعم كونها أعمال سحر والذى قام بدوره بالتخلص منها، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ذلك. 


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

مديرية أمن القاهرة الأجهزة الأمنية مؤمن زكريا

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