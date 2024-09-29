أخبار مصر اليوم، خدمة جديدة على القطار الكهربائى بداية من الثلاثاء، موعد صرف معاشات شهر أكتوبر، أول تعليق من التعليم على مشاجرة بين طالبات إعدادي وثانوي

نشرة أخبار مصر، نشر قسم أخبار مصر عددا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:





درجات الحرارة غدا الإثنين 30- 09- 2024 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الاثنين، ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.





رسائل نارية من السيسي بشأن السودان والصومال وإثيوبيا (فيديو)

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة.



ووجه الرئيس السيسي عددا من الرسائل على هامش الحفل أبرزها:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ستكون من أوائل الدول التي تعالج المياه بأحدث وسائل التكنولوجيا

التموين تستعد لصرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات خلال شهر أكتوبر

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استعدادها لصرف السلع التموينية لشهر أكتوبر المقبل، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن، حيث يتم توفير 30 صنفًا بقيمة تصل لأكثر من 3 مليارات جنيه شهريًا بما يقرب من 37 مليار جنيه سنويا.





خدمة جديدة على القطار الكهربائى بداية من الثلاثاء

أعلنت الشركة المشغلة للقطار الكهربائي السريع، تقديم خدمة جديدة بالقطار بداية من الثلاثاء وذلك بعد الإقبال الكبير على القطار من الركاب.





وقالت الشركة إنه، بدايةً من الثلاثاء 1 أكتوبر ٢٠٢٤، سيتم تمديد ساعات الذروة لـ ٥ مساءً، وأن القطارات تصل كل ٨ دقائق خلال أوقات الذروة من الأحد إلي الخميس من محطة عدلي منصور لمحطة مدينة الفنون والثقافة ذهابًا وايابًا.

بعد " المولد النبوي"، هل هناك منح أخرى للعمالة غير المنتظمة في 2024؟

يتساءل عدد كبير من العمالة غير المنتظمة المسجلة لدي وزارة العمل ومديرياتها عن المنح التي تصرفها لهم الدولة المتبقية خلال العام الحالي 2024 وذلك بعد أن قامت مديريات العمل بصرف منحة المولد النبوي الشريف.



وتواصل مديريات العمل بالمحافظات صرف منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة الرسمية والمسجلة بدفاتر مفتشي العمل وتحت إشرافهم، حيث يستمر الصرف من مكاتب البريد بجميع المحافظات حتى انتهاء مواعيد عمل مكاتب البريد في الساعة الثالثة مساء الاثنين 7 أكتوبر المقبل.

الثلاثاء، صرف معاشات شهر أكتوبر 2024

يتساءل العديد من المواطنين عن مواعيد صرف معاشات شهر أكتوبر لعام 2024، وأقر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة، الصادر برقم 148 لسنة 2019، بأن يتم صرف المعاشات، خلال أول يوم من بداية كل شهر، ويتمكن المواطنون أصحاب المعاشات من الحصول على معاشات أكتوبر خلال يوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر 2024.





الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة "نصر 6 أكتوبر"

اجازات 2024، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الأحد المقبل، الموافق 6 من شهر أكتوبر 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ بمناسبة عيد القوات المسلحة (نصر 6 أكتوبر).



9 فوائد لتسجيل عقارك في الشهر العقاري، تعرف عليها

تهتم وزارة العدل بالتسجيل العقاري وتشجيع المواطنين على تسجيل الملكيات لما فـي ذلك من تأمين للملكية وزيادة موارد الدولة في ذات الوقت.





أول تعليق من التعليم على مشاجرة بين طالبات إعدادي وثانوي في مدرسة بالهرم

علقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ماتم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن مقطع فيديو يظهر تجمع العشرات من طالبات بالمرحلة الإعدادية والثانوية داخل إحدى المدارس بمنطقة الهرم التابعة لمحافظة الجيزة، بسبب نقل طلاب المدرسة الثانوية إليهم ما أدى إلى حدوث مشادات.