500 جنيه منحة المولد النبوي الشريف للعمالة غير المنتظمة

تواصل مديريات العمل بالمحافظات صرف منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة الرسمية والمسجلة بدفاتر مفتشي العمل وتحت إشرافهم، حيث يستمر الصرف من مكاتب البريد بجميع المحافظات حتى انتهاء مواعيد عمل مكاتب البريد في الساعة الثالثة مساء الاثنين 7 أكتوبر المقبل.

وقامت مديريات العمل الأحد الماضي صرف 500 جنيه منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة الرسمية، بموجب بطاقة الرقم القومي.

وتبلغ قيمة منحة المولد النبوي الشريف مبلغ 500 جنيه لكل عامل غير منتظم وكانت وزارة العمل وافقت على زيادة منح العمالة غير المنتظمة المسجلة لدى مفتشي العمل ومديريات العمل بالقاهرة والمحافظات، إلى 6 منح سنوية دورية هي منحة عيد العمال ومنحة قدوم شهر رمضان المعظم، ومنحتي عيدي الفطر والأضحى ومنحة المولد النبوي الشريف، ومنحة بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.

وكان وزير العمل محمد جبران وجه بالاستمرار في حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع، بهدف دعم خطة الاستمرار في إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية متكاملة.