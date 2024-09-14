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أخبار مصر

تعرف على إجازات الموظفين خلال شهر أكتوبر 2024

إجازات أكتوبر2024
إجازات أكتوبر2024
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يبحث العديد من   الموظفين في الجهاز الإداري بالدولة والقطاع الخاص عن عدد أيام الإجازات التي يحصلون عليها خلال شهر أكتوبر 2024، حيث لم يتبق من الإجازات الرسمية في هذا العام إلا يومين، وهما إجازة المولد النبوي والمقرر الحصول عليها غدا الأحد ال15 من سيتمبر وإجازة احتفال القوات المسلحة بنصر 6 أكتوبر في الشهر القادم.

 

موعد إجازة 6 أكتوبر

 

وتصادف  إجازة نصر 6 أكتوبر هذا العام يوم الأحد، 6 أكتوبر 2024، وذلك احتفالًا بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر وتُعتبر هذه الإجازة رسمية لجميع طلاب المدارس والجامعات والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص

 الإجازات والعطلات الأسبوعية في شهر أكتوبر

مواعيد الإجازات والعطلات الأسبوعية في شهر أكتوبر 2024 فهي كالآتي:

– الجمعة 4 أكتوبر 2024

– السبت 5 أكتوبر 2024

_ الأحد 6 أكتوبر (اجازة نصر 6 اكتوبر)

– الجمعة 11 أكتوبر 2024

– السبت  12 أكتوبر 2024

– الجمعة 18 أكتوبر 2024

– السبت  19 أكتوبر 2024

– الجمعة  25 أكتوبر 2024

– السبت  26 أكتوبر 2024.

 

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