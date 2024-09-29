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تشكيل ديربي مدريد بين أتلتيكو والريال في الدوري الإسباني

مباراة ديربي مدريد
مباراة ديربي مدريد بين أتلتيكو والريال

ديربي مدريد، يستقبل أتلتيكو مدريد نظيره ريال مدريد على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو" في مباراة الديربي التي تجمعهما في العاشرة مساء اليوم الأحد، بالجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في ديربي مدريد بالدوري الإسباني

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في ديربي مدريد بالدوري الإسباني كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، روديجير، ميليتاو، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، تشواميني، جود بيلينجهام، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور.

فيما يتواجد على دكة بدلاء ريال مدريد كلا من أندريه لونين، فران جونزاليز، إندريك، لوكاس فاسكيز، أردا جولر، فاييخو، فران جارسيا، كامافينجا، جاكوبو.

 

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني

فيما يضم تشكيل أتلتيكو مدريد أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني كلا من: 

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: مولينا، لو نورماند، خيمينيز، ريليندو.

وسط الملعب: كونور جالاجير، ماركوس لورينتي، رودريجو دي باول، أنطوان جريزمان.

الهجوم: ألكسندر سورلوث، جوليان ألفاريز.

بينما يتواجد على دكة البدلاء كلا من: خوان موسو، أنتونيو جوميز، كليمونت لينجليه، جافي جالان، أكسيل فيتسل، صامويل لينو، رودريجو ريكيلمي، خافيير سيرانو، ليمار، كوكي، جوليانو سيميوني، أنخيل كوريا.

 

هداف ديربي مدريد التاريخي 

ويعد هداف مباريات ريال مدريد واتلتيكو مدريد على مدار التاريخ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 22 هدفا في تاريخ مواجهات الفريقين في جميع البطولات.


تاريخ لقاءات ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

وعلى مدار تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري الإسباني في 149 مباراة تمكن النادي الملكي ريال مدريد من تحقيق الفوز في 78 مباراة في حين فاز أتلتيكو مدريد في 34 مباراة فقط والتعادل في 37 مباراة.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

تنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة والسعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

تذاع مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد عبر قناة beIN sports HD 1.

ويحتل الريال المركز الثاني في ترتيب الليجا برصيد 17 نقطة ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

ويسعى كلا الفريقين للفوز لتقليص الفارق مع المتصدر برشلونة بعد هزيمته ليلة السبت أمام أوساسونا بنتيجة 4-2.

وكان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، أعلن عن قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مباراة أتلتيكو مدريد في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة ريال مدريد استمرار غياب ديفيد ألابا، داني سيبايوس، إبراهيم دياز، والمهاجم الفرنسي كيليان مبابي، بسبب الإصابة، لكن قائمة الفريق الملكي شهدت أيضًا عودة داني كارفاخال بالإضافة إلى إدواردو كامافينجا.

 

قائمة ريال مدريد لمباراة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، فران جونزاليس.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، جاكوبو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، لوكا مودريتش، أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، إندريك.

تفوق كبير للملكي، تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتلتيكو قبل لقاء الليلة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيكو في الدوري الإسباني

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تفوق كبير للملكي، تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتلتيكو قبل لقاء الليلة

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