مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب، الجرام يصل لـ 4128 جنيها بحركة التعاملات اليوم

مؤشر الذهب ، أستقر مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب ختام تعاملات اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024، بحركة تداولات البورصة المصرية، ليلامس جرام الذهب عيار 24 نحو 4128 جنيها للعرض ونحو 4090 جنيها للطلب.

وترصد "فيتو" لحظيًّا وعلى مدار الساعة آخر تطورات مؤشر المعدن الأصفر على موقع البورصة المصرية.

وتنشر "فيتو" أسعار الذهب المنشورة على موقع البورصة المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 4128 جنيها للعرض.

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 4090 جنيها للطلب.

ويمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية من هنـــــــــــــــا.

الاستثمار في الذهب بسوق المال المصري

ويحظى الاستثمار في الذهب بشعبية كبيرة في سوق المال المصري، وهذا نتيجة المكاسب الكبيرة التي يحققها للمستثمرين خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أنه يتميز بدرجة عالية من الأمان ما يجعله الملاذ الآمن للراغبين في الاستثمار، لذلك فإنه مع توقع انخفاض أسعار الفائدة مرة أخرى العام الجاري 2024 فقد أصبح الذهب احتمالًا أكثر جاذبية.

ارتباط سعر الأونصة عالميا بالأسعار محليا

ارتفع سعر الذهب المحلي بدعم من الارتفاع الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي، حيث يعد ارتباط السعر المحلي بالعالمي حاليًا هو المحرك الأول للأسعار في ظل استقرار عمليات الطلب على الذهب واستقرار سعر الصرف.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال التداولات ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2652 دولار للأونصة ليتخطى السعر المستوى 2600 دولار للأونصة.

الذهب - فيتو

سعر جرام الذهب محليا بالأسواق

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4114 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نحو 3600 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3085 جنيها للبيع.