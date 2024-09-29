الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب، الجرام يصل لـ 4128 جنيها بحركة التعاملات اليوم

مؤشر الذهب , فيتو
مؤشر الذهب , فيتو

مؤشر الذهب ، أستقر مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب ختام تعاملات اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024،  بحركة تداولات البورصة المصرية، ليلامس جرام الذهب عيار 24 نحو 4128 جنيها للعرض ونحو 4090 جنيها للطلب. 

وترصد "فيتو" لحظيًّا وعلى مدار الساعة آخر تطورات مؤشر المعدن الأصفر على موقع البورصة المصرية.  

وتنشر "فيتو" أسعار الذهب المنشورة على موقع البورصة المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 24

ويمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية  من هنـــــــــــــــا.

 

 

الاستثمار في الذهب بسوق المال المصري

ويحظى الاستثمار في الذهب بشعبية كبيرة في سوق المال المصري، وهذا نتيجة المكاسب الكبيرة التي يحققها للمستثمرين خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أنه يتميز بدرجة عالية من الأمان ما يجعله الملاذ الآمن للراغبين في الاستثمار، لذلك فإنه مع توقع انخفاض أسعار الفائدة مرة أخرى العام الجاري 2024 فقد أصبح الذهب احتمالًا أكثر جاذبية.

ارتباط سعر الأونصة عالميا بالأسعار محليا

 ارتفع سعر الذهب المحلي  بدعم من الارتفاع الكبير في سعر أونصة الذهب العالمي، حيث يعد ارتباط السعر المحلي بالعالمي حاليًا هو المحرك الأول للأسعار في ظل استقرار عمليات الطلب على الذهب واستقرار سعر الصرف.

 سجل  سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال التداولات ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2652 دولار للأونصة ليتخطى السعر المستوى 2600 دولار للأونصة.

 

الذهب - فيتو 

سعر جرام الذهب محليا بالأسواق 

سعر جرام الذهب عيار 24 

سجل  سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4114 جنيها للبيع. 

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نحو 3600 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3085 جنيها للبيع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار الذهب الإستثمار في الذهب استقرار سعر الصرف الذهب العالمي الذهب المحلي الذهب عيار 18 الذهب عيار 21 الذهب محليا الذهب عيار 24 اتجاه مؤشر الذهب مؤشر الذهب محليا بكام سجل سعر جرام الذهب اليوم الذهب بكام الان فى مصر عاجل بث مباشر مؤشر مؤشر الذهب

مواد متعلقة

نجيب ساويرس لـ "بلومبرج": الذهب فرصة استثمارية جيدة.. ويحذر من قنبلة موقوتة بالقطاع العقاري.. ويكشف تأثير استمرار أسعار الفائدة المرتفعة في مصر

سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات الصاغة اليوم الأحد 29 سبتمبر

سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024

كم سجل سعر جرام الذهب ختام تعاملات اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024؟

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024

أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم السبت 28 سبتمبر 2024

أسعار سبائك الذهب في الأسواق المحلية اليوم السبت 28 سبتمبر 2024

ارتفاع مفاجئ فى سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات اليوم السبت 28 سبتمبر 2024

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف تفاصيل واقعة العثور على سحر لمؤمن زكريا داخل المقابر

تصريح قوي للسيسي بشأن أزمة سد النهضة

تقرير مغربي يؤكد: إلغاء بطولة دوري السوبر الإفريقي هذا الموسم

رسائل نارية من السيسي بشأن السودان والصومال وإثيوبيا (فيديو)

5 أهلاوية فقط حجزوا أماكنهم في قائمة منتخب مصر بمعسكر أكتوبر

الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة

تعليق ناري من عالم أزهري عن علاقة السحر بمرض مؤمن زكريا (فيديو)

السيسي يكشف عن السبب الحقيقي لدعم الصومال

منوعات

المزيد

العثور على جثة سائح في جزيرة يونانية اختفى منذ يومين

وفاة 6 أشخاص وإصابة 36 آخرين في إيران بسبب مشروبات كحولية مغشوشة

بثروة تتجاوز الـ200 مليار دولار، زوكربيرج رابع أغنى رجل في العالم

بمبلغ خيالي، بيع فيديو مدته 10 ثوان لموكب جون كينيدي قبل مقتله

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد 29- 09- 2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد 29- 09- 2024

سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

بعد الزيادة الثانية في سبتمبر 2024.. أسعار سيارات جي ايه سي إمباو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة الجندي: الاستعلاء بالإيمان نوع من التطرف (فيديو)

معنى طوبى، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 29 من سورة الرعد (فيديو)

عالم أزهري: الإلحاد حركة طارئة بتاريخ البشرية يظهر في فترات ضعف المجتمعات

المزيد
الجريدة الرسمية