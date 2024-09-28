السبت 28 سبتمبر 2024
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وكيل صحة الإسماعيلية تشهد حفل تخرج دفعة جديدة من مدارس التمريض (صور)

جانب من حفل التخرج،
جانب من حفل التخرج، فيتو

شهدت الدكتورة ريم مصطفي وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، حفل تخرج دفعة جديدة من مدارس التمريض للعام 2025 /2024، وذلك في حضور مديري مدارس التمريض ومديري الإدارات الصحية.   

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عدد الطلاب الخريجين 

 

بلغ عدد الخريجين 283 طالب وطالبة من مدارس التمريض للعام 2024/2023، وبحضور الدكتورة رنا صفوت مدير إدارة التدريب والمدارس، والدكتورة نورهان عادل وكيل الإدارة، ومس هيام النسر نقيب تمريض الإسماعيلية،ومديرى الإدارات الفنية والصحية، وأعضاء هيئة التدريس بالمدارس، والخريجين وأسرهم. 

جانب من حفل التخرج، فيتو
جانب من حفل التخرج، فيتو

بدء الحفل 

وبدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم أدى الطلاب قسم التمريض.  

جانب من حفل التخرج، فيتو
جانب من حفل التخرج، فيتو
جانب من حفل التخرج، فيتو

فخر بدفعة 2024 

ومن جانبها أعربت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة خلال كلمتها عن سعادتها البالغة بتخرج دفعة جديدة من أبناء مدارس التمريض في المحافظة، مسلحون بالعلم والمعرفة والأخلاق وانهم يمثلون دماء جديدة للتمريض ومستقبل مشرق للمنظومة الصحية.  

 

جانب من حفل التخرج، فيتو
جانب من حفل التخرج، فيتو
جانب من حفل التخرج، فيتو

حيث تعد لحظة التخرج من اللحظات التي تكلل مجهودات الإنسان وبخاصة في مجال التمريض الذى تحتاج دراسته إلى بذل الجهد.  

جانب من حفل التخرج، فيتو
جانب من حفل التخرج، فيتو

وأوصت مصطفي الخريجين، بضرورة السعي وراء أحلامهم وطموحاتهم، ووضع خدمة المرضي نصب أعينهم.  
 

رسالة شكر لمديرى المدارس 

وقدمت وكيل وزارة الصحة كل الشكر لمدير ادارة التدريب والمدارس ومديرى مدارس التمريض وأعضاء هيئة التدريس على جهدهم المبذول لتطوير والإرتقاء بالعملية التعليمية  والدور الهام لمديرى المستشفيات والادارات على فترة التدريب العملى للطلاب والتى اثرت مهاراتهم فى الجانب العملى، وأكدت على أنها تأمل من هذا الجيل الكثير فى خدمه المريض. 

وخلال الحفل تم إلتقاط الصور التذكارية مع الخريجين وعرض فيديو عن مجهودات المدرسة مع الطلاب خلال سنوات الدراسة، ثم كلمة لمدير ووكيل إدارة التدريب، ثم كلمة نقيب تمريض الإسماعيلية.

وفى ختام الحفل تم تكريم أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة ومديرى الادارات الصحية والطالب عاطف حسن على الأول على الدفعة وتكريم أوائل للصف الثالث،والطلبه المتميزين والمشاركين بمبادرة ١٠٠ مليون الصحة.

 

 

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