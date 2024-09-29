حملة مكبرة للقضاء على الإشغالات بمنطقة نفق الثلاثيني في الإسماعيلية (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، الحملة المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام أعلى نفق الثلاثيني (ميدان سوق الجمعة، المنطقة المحيطة بكوبري مشاة الثلاثيني أعلى السكة الحديد)، بحي ثان مدينة الإسماعيلية، في استجابة لشكاوى المواطنين من التعدي على حرم الطريق العام.

حملة مكبرة مدعومة من الشرطة

حيث قامت الوحدة المحلية لحي ثان مدينة الإسماعيلية، اليوم الأحد، مدعومة بقوات الشرطة، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام بمناطق، أعلى نفق الثلاثيني، محيط كوبري المشاة أعلى السكة الحديد، ميدان سوق الجمعة.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

أبرز الحضور خلال الحملة

جاء ذلك بحضور اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، مأمور قسم شرطة ثان الإسماعيلية، مدير إدارة مرور الإسماعيلية، المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان مدينة الإسماعيلية، المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل، المهندس علي هيصم مدير عام مديرية الإسكان، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

تشديدات على ضرورة المتابعة

وشدد محافظ الإسماعيلية على ضرورة المتابعة المستمرة للمنطقة، لمنع التعدي عليها مرة أخرى، وبحث استخدامها استخدامًا أمثل، لعدم إعطاء الفرصة لتواجد الإشغالات والتعديات عليها مجددًا.

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

جانب من الحملة، فيتو

وقال: نهدف لعودة الإسماعيلية لسابق عهدها خالية من الإشغالات والتعديات، والحفاظ على وجهها الحضاري الذي تميزت به منذ نشأتها، والحفاظ على حق المواطن في طريق آمنٍ خالٍ من الإشغالات والتعديات.



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