سقوط طفل من الدور الرابع في المحلة
سقط طفل يبلغ من العمر 7 سنوات من الدور الرابع لأحد المباني السكنية في مدينة المحلة الكبرى بالغربية.
تلقت الأجهزة الامنية بالغربية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث سقوط طفل يدعى “مصطفى تاج رشاد” 7 سنوات من الدور الرابع وتم نقل الطفل إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج.
وأفادت المصادر الطبية أن حالته حرجة، حيث يعاني من إصابات متعددة.
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