سقوط طفل من الدور الرابع في المحلة

سقط طفل يبلغ من العمر 7 سنوات من الدور الرابع لأحد المباني السكنية في مدينة المحلة الكبرى بالغربية.

تلقت الأجهزة الامنية بالغربية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث سقوط طفل يدعى “مصطفى تاج رشاد” 7 سنوات من الدور الرابع وتم نقل الطفل إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج.

وأفادت المصادر الطبية أن حالته حرجة، حيث يعاني من إصابات متعددة.