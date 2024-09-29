الأحد 29 سبتمبر 2024
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حوادث

سقوط طفل من الدور الرابع في المحلة

جثة طفل, فيتو
جثة طفل, فيتو

سقط طفل يبلغ من العمر 7 سنوات من الدور الرابع لأحد المباني السكنية في مدينة المحلة الكبرى بالغربية

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تلقت الأجهزة الامنية بالغربية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث سقوط طفل يدعى “مصطفى تاج رشاد” 7 سنوات من الدور الرابع وتم نقل الطفل إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج. 

 

وأفادت المصادر الطبية أن حالته حرجة، حيث يعاني من إصابات متعددة.

 

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