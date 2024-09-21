السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل تعليم الغربية يتفقد مدارس طنطا (صور)

وكيل تعليم الغربية
وكيل تعليم الغربية يتفقد مدارس طنطا

تفقد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مدرسة طنطا النسيجية الصناعية المشتركة، إلى جانب تفقد انتظام الدراسة بمدرسة طنطا الإعدادية بنين.

محافظ الغربية يتفقد المدارس فى أول أيام العام الدراسي الجديد (صور)

اختيار 48 عالما من جامعة طنطا ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2%

شارك وكيل وزارة التعليم بالغربية الطلاب الطابور المدرسي، مشجعا إياهم على تحية العلم والنشيد الوطني، باعتبارها رمز البلاد ودليل الولاء والانتماء.

 

وقد أبدى وكيل الوزارة سعادته خلال تفقده المدارس، والاطمئنان إلى انتظام الدراسة بها، من حرص الطلاب على الحضور والانتظام في العملية التعليمية بالمدارس.

وقام وكيل الوزارة بمتابعة توزيع الكتب المدرسية على الطلاب أثناء اليوم الدراسى.

 


وتابع "حسن" معدلات ونسب حضور الطلاب داخل المدارس، كما تفقدا عددا من الفصول الدراسية، موجها الشكر لأولياء الأمور والطلاب على الوعي بأهمية الحضور المدرسي والاستفادة مما تقدمه المدرسة.

وخلال تفقده المدرسة التقى بمجموعة من الطلاب، وجههم بضرورة الحفاظ على نظافة المدرسة، والحضور يوميا إلى المدرسة، والمشاركة في جميع الأنشطة التي تم وضع خطة لها، كما شرح المبادرات الرئاسية وأهميتها، كمشروعات مبادرة حياة كريمة التي غيرت الواقع في الريف المصري وكذلك مبادرة بداية جديدة لبناء الانسان، مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

العام الدراسي الجديد العام الدراسي الجديد 2024 انطلاق العام الدراسي الجديد 2024 حبس متحرش الموتوسيكل وزارة التربية والتعليم دخول المدارس أول العام الدراسي الجديد

مواد متعلقة

محافظ الغربية يتفقد المدارس فى أول أيام العام الدراسي الجديد (صور)

اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال في الضفة الغربية

اختيار 48 عالما من جامعة طنطا ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2%

حكاية مستريحة طنطا، استولت على 200 مليون جنيه من المواطنين بحجة التجارة في الملابس

الأكثر قراءة

أوامر رئاسية بمحاسبة الاتحادات المشاركة في أولمبياد باريس 2024

بعد حالات النزلات المعوية، جمال شعبان يكشف حقيقة ما يحدث في أسوان

مصدر يكشف تفاصيل جديدة في قضية صلاح التيجاني

تطورات أزمة سد النهضة، مصر تؤكد موقفها: لا تنازل عن قطرة مياه وقادرون على الدفاع عن مصالحنا وأمننا المائي

تسجيلات تحرش ومحضر معاشرة، دفاع المجني عليهن يقدم أدلة جديدة في قضية التيجاني

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 22-9-2024

قرار عاجل من محافظ القاهرة بشأن هدم القصور والفيلات

موعد إرسال مكتب التنسيق الكشوف النهائية لطلاب المرحلة الثالثة للكليات

منوعات

المزيد

فيضانات وانهيارات طينية في اليابان جراء موجة أمطار غزيرة

فأر يجبر طائرة على هبوط اضطراري في كوبنهاجن، ما القصة؟

دراسة: الاحتباس الحراري يزيد نسبة النباتات الضارة في بحيرات القطب الشمالي

أعمال شغب داخل أحد السجون في كازاخستان

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

أسعار النحاس اليوم السبت 21- 09- 2024 في الأسواق

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم السبت 21 -9-2024

المزيد

انفوجراف

تعليمات صحية لتجنب النزلة المعوية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى يمترون، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 34 بسورة مريم (فيديو)

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بزيادة الرزق والترقية بالعمل

ما حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية