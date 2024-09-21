وكيل تعليم الغربية يتفقد مدارس طنطا (صور)

تفقد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مدرسة طنطا النسيجية الصناعية المشتركة، إلى جانب تفقد انتظام الدراسة بمدرسة طنطا الإعدادية بنين.

شارك وكيل وزارة التعليم بالغربية الطلاب الطابور المدرسي، مشجعا إياهم على تحية العلم والنشيد الوطني، باعتبارها رمز البلاد ودليل الولاء والانتماء.

وقد أبدى وكيل الوزارة سعادته خلال تفقده المدارس، والاطمئنان إلى انتظام الدراسة بها، من حرص الطلاب على الحضور والانتظام في العملية التعليمية بالمدارس.

وقام وكيل الوزارة بمتابعة توزيع الكتب المدرسية على الطلاب أثناء اليوم الدراسى.



وتابع "حسن" معدلات ونسب حضور الطلاب داخل المدارس، كما تفقدا عددا من الفصول الدراسية، موجها الشكر لأولياء الأمور والطلاب على الوعي بأهمية الحضور المدرسي والاستفادة مما تقدمه المدرسة.

وخلال تفقده المدرسة التقى بمجموعة من الطلاب، وجههم بضرورة الحفاظ على نظافة المدرسة، والحضور يوميا إلى المدرسة، والمشاركة في جميع الأنشطة التي تم وضع خطة لها، كما شرح المبادرات الرئاسية وأهميتها، كمشروعات مبادرة حياة كريمة التي غيرت الواقع في الريف المصري وكذلك مبادرة بداية جديدة لبناء الانسان، مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية.