محافظ الغربية: تحديث الأحوزة العمرانية لـ21 قرية و115 عزبة
وافق اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية على تحديث الأحوزة العمرانية لعدد 21 قرية تابعة لمراكز المحلة الكبرى، زفتى، طنطا، قطور، وعدد 115 عزبة تابعة لمراكز (المحلة الكبرى، سمنود،بسيون، كفر الزيات).
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع المجلس التنفيذي لمحافظة الغربية في جلسته التي عقدت صباح اليوم.
وأكد الجندي أن الغربية تعد من أولى المحافظات التي قامت بتحديث المخططات الاستراتيجية لجميع المدن والقرى ومن ضمن اعمال التحديث اعتماد الاحوزة العمرانية لهذه المخططات، حيث بلغت 100% للمدن و79 % للقرى و40 % العزب، وجار إنهاء جميع الأحوزة العمرانية.
وأشار محافظ الغربية الى أن المحافظة حققت جهودًا كبيرة، لاعتماد المخططات الاستراتيجية بشكل يتناسب مع حجم الزيادات السكانية، والرؤى المستقبلية، وتنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية العمرانية، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية الشاملة.
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