الأحد 29 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

خدمة جديدة على القطار الكهربائى بداية من الثلاثاء

القطار الكهربائى
القطار الكهربائى فيتو
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أعلنت الشركة المشغلة للقطار الكهربائي السريع، تقديم خدمة جديدة بالقطار بداية من  الثلاثاء  وذلك بعد الإقبال الكبير على القطار من الركاب.

وجاء نص إعلان الشركة كما يلى:

وقالت الشركة إنه، بدايةً من الثلاثاء 1 أكتوبر ٢٠٢٤،سيتم  تمديد ساعات الذروة لـ ٥ مساءً، وأن القطارات تصل  كل ٨ دقائق خلال أوقات الذروة من الأحد إلي الخميس من محطة عدلي منصور لمحطة مدينة الفنون والثقافة ذهابًا وايابًا.

وأن أوقات الذروة تبدأ من ٦:٣٠ صباحا حتى ١٠:٠٠ صباحًا ومن ٢:٠٠ مساء حتى ٥:٠٠ مساءً.

نتمنى لكم تجربة ممتعة مع قطار العاصمة.

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