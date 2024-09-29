الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإيطالي، تعادل سلبي بين فيرونتينا وإمبولي في الشوط الأول

إمبولي, فيتو
إمبولي, فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق فيرونتينا أمام إمبولي بالتعادل السلبي بدون إهداف، في اللقاء الذي يجمع بينهما مساء اليوم الأحدـ ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي

تشكيل مباراة فيرونتينا أمام إمبولي 

تشكيل إمبولي أمام فيرونتينا 

روما يفوز علي فينيزيا في الدوري الإيطالي

وفاز فريق روما الإيطالي على نظيره فينيزيا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الأولمبيكو" ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي.

جاء هدفي روما عن طريق كل من بريان كريستانتي، ونيكولو بيسيلي في الدقيقتين 75، و83 على التوالي، بينما جاء هدف فينيزيا الوحيد عن طريق اللاعب جويل بوهاتيالو بالدقيقة 44.

يوفنتوس يفوز على جنوى بثلاثية نظيفة

فيما فاز فريق يوفنتوس علي نظيره جنوى، بثلاثية نظيفة على ملعب لويجى فيراريس (ماراتسي)، ضمن منافسات النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم 2024-2025.

أهداف مباراة يوفنتوس وجنوي

أحرز ثلاثية يوفنتوس دوسان هدفين وفرانسيسكو في الدقيقة 48 و55و 90.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيرونتينا امبولي فيرونتينا أمام إمبولي إنتر ميلان الدوري الإيطالي

مواد متعلقة

روما يتخطى فينيزيا بهدفين فى الدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي، تشكيل فيورنتينا الرسمي لمواجهة إمبولي

الأكثر قراءة

تعليق ناري من عالم أزهري عن علاقة السحر بمرض مؤمن زكريا (فيديو)

الحوثيون يعلنون الحصيلة الأولية للعدوان الإسرائيلي على اليمن

الكهرباء تزف بشرى للمواطنين بخصوص فواتير الاستهلاك لشهر سبتمبر

إسرائيل غاوية وضع يد.. كيف استردت مصر طابا بحكم تاريخي من محكمة العدل الدولية (فيديوجراف)

تعرف على نظام الدراسة الجديد فى معاهد معاوني الأمن

كل ما تريد معرفته عن جيفرسون كوستا مدافع الزمالك المنتظر (فيديو)

وفاة 6 أشخاص وإصابة 36 آخرين في إيران بسبب مشروبات كحولية مغشوشة

4 حراس مرمى في معسكر منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا

منوعات

المزيد

وفاة 6 أشخاص وإصابة 36 آخرين في إيران بسبب مشروبات كحولية مغشوشة

بثروة تتجاوز الـ200 مليار دولار، زوكربيرج رابع أغنى رجل في العالم

بمبلغ خيالي، بيع فيديو مدته 10 ثوان لموكب جون كينيدي قبل مقتله

بالدموع والقبلات، آلاف اليابانيين يودعون دب الباندا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر الأرز اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

إسرائيل غاوية وضع يد.. كيف استردت مصر طابا بحكم تاريخي من محكمة العدل الدولية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا كان يفعل الكافرون عند تلاوة النبي للقرآن؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

تعليق ناري من عالم أزهري عن علاقة السحر بمرض مؤمن زكريا (فيديو)

تفسير رؤية الحبيب السابق في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والكرب

المزيد
الجريدة الرسمية