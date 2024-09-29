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محافظات

رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يطلق مسابقة "نحلة التهجي"

الإسكندرية, فيتو
الإسكندرية, فيتو

أعلن  الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، انطلاق فعاليات المشروع القومي «نحلة التهجي» بالمنطقة، وذلك في إطار تفعيل قطاع المعاهد الأزهرية لمبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان»، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للغة الإنجليزية.

 

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وأشار  الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، إلى أن هذه المسابقة تأتي في إطار حرص الأزهر الشريف على تنمية مهارات أبنائه بالمعاهد الأزهرية، وتعزيز روح المنافسة بينهم، معلنًا  عن بدء إجراءات مسابقة الأزهر الشريف للتهجي (نحلة اللغة الإنجليزية) (Al-Azhar National Spelling Bee) في موسمها الثاني للعام الدراسي 2024 /2025م

ودعا  طلاب المنطقة إلى سرعة تسجيل رغبات الاشتراك بالمسابقة بمعرفة منسق المعهد (معلم اللغة الإنجليزية بالمعهد).

ومن جانبها أشارت  نعمة علام، القائم بعمل موجه عام اللغة الإنجليزية بالمنطقة، إلى أن منطقة الإسكندرية الأزهرية تميزت خلال اشتراكها بالموسم الأول للمشروع على مستوى الجمهورية، مبينة أن المسابقة عبارة عن حفظ الطالب لمجموعة من الكلمات الخاصة بمنهجه ويتم تحديدها من خلال Wordlist الخاصة بالمنهج الدراسي لكل مرحلة، وسيتم تدريب الطلاب علي نطق الكلمات نطقًا صحيحًا باللهجة الأمريكية American Accent وذلك بعمل مسابقة بين طلاب المعهد ليتم التصعيد إلى الإدارة التعليمية ثم إلى المنطقة حتى تقام النهائيات بين  المناطق.

يذكر أن الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، تفقد معهد بنين محمد رجب الإعدادى، يرافقه سمير عمر، مدير التوجيه الفني، للاطمئنان على سير العمل بالمعهد، حيث شارك  الطلاب في طابور الصباح، كما تابع تفعيل العملية التعليمية داخل الفصول والمعامل.

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الاسكندرية الازهرية الانسان

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