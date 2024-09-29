الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بعد " المولد النبوي"، هل هناك منح أخرى للعمالة غير المنتظمة في 2024؟

العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة ,فيتو
ads

يتساءل عدد كبير من العمالة غير المنتظمة المسجلة لدي وزارة العمل ومديرياتها عن المنح التي تصرفها لهم الدولة المتبقية خلال العام الحالي 2024  وذلك بعد أن قامت مديريات العمل بصرف منحة المولد النبوي الشريف.

 

منحة المولد النبوي الشريف 

 

وتواصل مديريات العمل بالمحافظات صرف منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة الرسمية والمسجلة بدفاتر مفتشي العمل وتحت إشرافهم، حيث يستمر الصرف من مكاتب البريد بجميع المحافظات حتى انتهاء مواعيد عمل مكاتب البريد في الساعة الثالثة مساء الاثنين 7 أكتوبر المقبل.

 

وبعد الانتهاء من صرف المنحة يكون انتهي صرف المنح المقررة للعمالة غير المنتظمة بواقع  6 منح سنوية دورية هي منحة عيد العمال ومنحة  شهر رمضان المعظم، ومنحتي عيدي الفطر والأضحى ومنحة المولد النبوي الشريف، ومنحة بمناسبة أعياد الميلاد المجيد وبذلك تكون أول منحة يتم صرفها في العام الجديد 2025 

عدد العمالة غير المنتظمة 

ويبلغ عدد العمالة  غير المنتظمة المسجلة لدى مديريات العمل حوالي 400 ألف عامل غير منتظم  يستفيد من هذه الخدمات وتقوم مديريات العمل في الوقت الحالي بتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة ووجه وزير العمل حسن شحاتة بسرعة تسجيل بياناتهم ويبلغ ما تم حصره إلى  الآن حوالي  1.156562 عامل غير منتظم.

وطبقا للخطة الجديدة تستهدف الوزارة ضم 2.5 مليون عامل غير منتظم خلال العام الجاري، وسوف يتم فتح عملية التسجيل والاشتراك عن طريق العامل نفسه باشتراك رمزى، وليس عن طريق المقاول فقط.

 

وتبدأ الوزارة بتفعيل عمل الصندوق فور الانتهاء من الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه وإصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان السابق إصدارها فى عام 2017، لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.

وبدأت وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات العمل على رقمنة خدمات وبيانات العمالة غير المنتظمة بهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة، مما يسهم فى توفير المعلومات لمتخذ القرار، وتقديم آليات محكمة ودقيقة للدعم ولتوفير فرص العمل وجار تحديث اللوائح المالية والإدارية لتشغيل العمالة غير المنتظمة وتصنيف فئاتهم، ومنها (عمال المقاولات والعمالة الزراعية الموسمية – عمال البحر ومكاتب تشغيل البحارة – عمال المناجم والمحاجر – عمال المخابز ومكاتب تشغيل عمال المخابز).

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

العمالة غير المنتظمة المولد النبوي الشريف برامج الحماية الاجتماعية تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة مواعيد عمل مكاتب البريد منحة عيد العمال وزارة العمل وزارة الإتصالات وزير العمل

مواد متعلقة

التضامن والعمل الدولية تبحثان التعاون فى ملف العمالة غير المنتظمة

فئات العمالة غير المنتظمة الخاضعة لقانون التأمينات والأوراق المطلوبة

وزيرا التضامن والعمل يبحثان ضم العمالة غير المنتظمة في البناء إلى التأمين الصحي

جبران يتفقد الدورات التدريبية لمسؤولي إدارات العمالة غير المنتظمة (صور)

الأكثر قراءة

تعليق ناري من عالم أزهري عن علاقة السحر بمرض مؤمن زكريا (فيديو)

الحوثيون يعلنون الحصيلة الأولية للعدوان الإسرائيلي على اليمن

الكهرباء تزف بشرى للمواطنين بخصوص فواتير الاستهلاك لشهر سبتمبر

إسرائيل غاوية وضع يد.. كيف استردت مصر طابا بحكم تاريخي من محكمة العدل الدولية (فيديوجراف)

تعرف على نظام الدراسة الجديد فى معاهد معاوني الأمن

كل ما تريد معرفته عن جيفرسون كوستا مدافع الزمالك المنتظر (فيديو)

وفاة 6 أشخاص وإصابة 36 آخرين في إيران بسبب مشروبات كحولية مغشوشة

4 حراس مرمى في معسكر منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا

منوعات

المزيد

وفاة 6 أشخاص وإصابة 36 آخرين في إيران بسبب مشروبات كحولية مغشوشة

بثروة تتجاوز الـ200 مليار دولار، زوكربيرج رابع أغنى رجل في العالم

بمبلغ خيالي، بيع فيديو مدته 10 ثوان لموكب جون كينيدي قبل مقتله

بالدموع والقبلات، آلاف اليابانيين يودعون دب الباندا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر الأرز اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

إسرائيل غاوية وضع يد.. كيف استردت مصر طابا بحكم تاريخي من محكمة العدل الدولية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا كان يفعل الكافرون عند تلاوة النبي للقرآن؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

تعليق ناري من عالم أزهري عن علاقة السحر بمرض مؤمن زكريا (فيديو)

تفسير رؤية الحبيب السابق في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والكرب

المزيد
الجريدة الرسمية