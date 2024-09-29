جيرارد يعلن تشكيل الاتفاق لمواجهة التعاون في الدوري السعودي

أعلن ستيفن جيرارد مدرب الاتفاق السعودي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره التعاون، في المباراة المقرر أن تجمع بينهم علي ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية مساء اليوم الأحد، في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل الاتفاق أمام التعاون

موعد مباراة الاتفاق والتعاون والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتفاق والتعاون في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، كما من المقرر أن تبث المباراة عبر مجموعة قنوات ssc sports.

ترتيب الاتفاق والتعاون في الدوري السعودي

ويحتل فريق الاتفاق المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، فينا يتواجد التعاون في المركز العاشر برصيد 6 نقاط.