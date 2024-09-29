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رياضة

تعادل أتلتيك بيلباو وإشبيلية في الدوري الإسباني

تعادل أتلتيك بيلباو
تعادل أتلتيك بيلباو وإشبيلية في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، انتهت مواجهة أتلتيك بيلباو أمام نظيره إشبيلية، بالتعادل بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان ماميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني.

 

تقدم فريق أتلتيك بيلباو بهدف عن طريق ميكيل ياوريجيزار في الدقيقة 36.

بعدها ضغط إشبيلية بكل قوة، بحثا عن إدراك التعادل ليسفر الضغط عن طرد يولين أجيريابالا حارس بيلباو في الدقيقة 82، ليكمل الفريق المباراة بـ10 لاعبين ويشارك الحارس البديل.

وفي الوقت بدل الضائع، نجح فريق إشبيلية في إدراك التعادل بهدف من نيران صديقة، بعدما أحرز أليكس باديلا لاعب بيلباو بالخطأ في مرماه، لنيتهي اللقاء بالتعادل 1/1.

 

سيلتا فيجو يخطف تعادلا صعبا من جيرونا في الدوري الإسباني 

فيما اقتنص فريق سيلتا فيجو تعادلا صعبا من ضيفه جيرونا بنتيجة (1-1)، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، اليوم الأحد.

تقدم جيرونا بهدف في الشوط الأول سجله يانجل هيريرا بعد مرور 38 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب بالايدوس.

وخطف سيلتا فيجو نقطة التعادل بهدف لنجمه المخضرم أياجو أسباس في الدقيقة 81.

وكسر سيلتا فيجو بهذا التعادل سلسلة خسارته في المباراتين الماضيتين ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز التاسع.

أما جيرونا واصل نزيف النقاط بتعادلين وخسارتين في آخر أربع جولات ليتراجع للمركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط.

سيلتا فيجو يخطف تعادلا صعبا من جيرونا في الدوري الإسباني

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