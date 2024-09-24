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رياضة

إشبيلية يقتنص فوزا صعبا من بلد الوليد بالدوري الإسباني

إشبيلية، فيتو
إشبيلية، فيتو

فاز فريق إشبيلية بهدفين مقابل هدف أمام  بلد الوليد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2024 / 2025.

وأحرز هدف إشبيلية في الدقيقة ديفيد توريس لاعب بلد الوليد في مرماه بالدقيقة 45.

وتمكن نادي بلد الوليد بيريز في الدقيقة 56.

واحرز الهدف الثاني لإشبيلية في الدقيقة سيدرا ادجوكيه بالدقيقة 85.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لـ ماركاو لاعب إشبيلية ليستكمل الفريق اللقاء بـ10 لاعبين.


 

ويحتل إشبيلية المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط، حيث خاض 7 مباريات فاز في مباراتين  وتعادل في مباراتين وخسر في 3 مباريات.

بينما يحتل بلد الوليد المركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط، حيث لعب 7 مباريات فاز في مباراة واحدة وتعادل في مباراتين وخسر في 4 مباريات.

وتقابل الفريقان 20 مرة، فاز إشبيلية في 7 مرات وفاز بلد الوليد في 4 مباريات، بينما تعادل الفريقان في 9 مباريات.

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