سيلتا فيجو يخطف تعادلا صعبا من جيرونا في الدوري الإسباني

اقتنص فريق سيلتا فيجو تعادلا صعبا من ضيفه جيرونا بنتيجة (1-1)، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، اليوم الأحد.

تقدم جيرونا بهدف في الشوط الأول سجله يانجل هيريرا بعد مرور 38 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب بالايدوس.

وخطف سيلتا فيجو نقطة التعادل بهدف لنجمه المخضرم أياجو أسباس في الدقيقة 81.

وكسر سيلتا فيجو بهذا التعادل سلسلة خسارته في المباراتين الماضيتين ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز التاسع.

أما جيرونا واصل نزيف النقاط بتعادلين وخسارتين في آخر أربع جولات ليتراجع للمركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط.