روما يسقط في فخ التعادل أمام أتلتيك بيلباو 1-1 في الدوري الأوروبي

انتهت مباراة فريق روما الإيطالي أمام ضيفه أتلتيك بيلباو الإسباني بالتعادل 1-1، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الخميس، في الجولة الأولى من دوري مسابقة الدوري الأوروبي، والتي جمعتهما على ملعب الأوليمبيكو.

سجل أرتيم دوفبيك هدف روما في مرمى بيلباو بالدقيقة 32، فيما تعادل أيتور باريديس بالدقيقة 85 من عمر اللقاء ليحصد كلا الفريقين علي نقطة في مشوارهم بالمسابقة.

واعترض جمهور روما، على قرارات مجلس إدارته، وأعلن قبل مباراة أتلتيك بيلباو بالدوري الأوروبي، بلافتة عملاقة، أنه سيلتزم الصمت خلال أول 15 دقيقة.



وبعد وداع غير متوقع للمدرب دانييلي دي روسي، اعترض جانب كبير من جمهور روما، ضد مجلس الإدارة، وغاب خلال أول نصف ساعة من المباراة أمام أودينيزي، والتي تعد الأولى لإيفان يوريتش كمدرب جديد.

وأدت طريقة إقالة المدرب والخلافات الداخلية لمجلس الإدارة، إلى استقالة رئيسة مجلس الإدارة، اليونانية لينا سولوكو، مما زاد الفوضى داخل روما.



وأعلن الجمهور في لافتة كبيرة، عن استمرار الخلاف إزاء القرارات التي يتخذها النادي الإيطالي.

وكتب على اللافتة "الخلاف مستمر ب 15 دقيقة صمت".

تشكيل روما ضد أتلتيك بيلباو

تشكيل بيلباو أمام روما

وظهر اللاعب السعودي سعود عبد الحميد، لأول مرة مع فريقه الجديد روما الإيطالي، خلال مواجهة أتلتيك بيلباو الإسباني.



ووقع سعود على ظهوره الأول مع روما، في الجولة الأولى من عمر الدوري الأوروبي، مساء الخميس.

وانضم سعود عبد الحميد لصفوف روما، خلال فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة لعام 2024، قادما من الهلال السعودي.



ودفع المدرب الجديد لذئاب روما، إيفان يوريتش، بسعود عبد الحميد في الدقيقة 70، ليشارك أمام أتلتيك بيلباو، بدلا من زكي سيليك.

وكان روما قد أعلن، يوم الأربعاء قبل الماضي، إقالة المدرب دانييلي دي روسي، بعد 4 مباريات في منافسات الدوري الإيطالي، لم يعرف فيها الفريق العاصمي، تحقيق الفوز.

روما الإيطالي، فيتو

إقالة دي روسي تشعل غضب لاعبي روما

أكد الكرواتي إيفان يوريتش المدرب الجديد لنادي روما، أن لاعبيه يشعرون بخيبة أمل بسبب إقالة المدرب دانييلي دي روسي الأسبوع الماضي عقب بداية متعثرة لفريق العاصمة في الدوري الايطالي.

وأقيل دي روسي، الذي أمضى ما يقرب من عقدين من الزمن في روما كلاعب، بعد فشل فريقه في الفوز بأيٍّ من مبارياته الأربع الأولى في الدوري، ليتولى إيفان يوريتش مدرب تورينو السابق المهمة خلفًا له.

ويعد دي روسي (42 عامًا) أحد أساطير نادي روما، حيث قضى كامل مسيرته في فريق الذئاب قبل أن يتولى تدريبه الموسم الماضي.

وقوبلت إقالة دي روسي بموجة غضب عارمة في أوساط جماهير النادي؛ ما دفع لينا سولوكو، الرئيسة التنفيذية لروما، إلى تقديم استقالتها من منصبها بعد تصاعد موجة الغضب.