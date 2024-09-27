تضاؤل فرص لحاق محمد هاني بمعسكر منتخب مصر بعد إصابته في السوبر

منتخب مصر، أصبحت فرص لحاق محمد هاني ظهير أيمن النادي الأهلي، ضئيلة في الانضمام إلى منتخب مصر في المعسكر المقرر انطلاقه بعد أيام قليلة، استعدادا لمواجهتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

وتعرض محمد هاني للإصابة بكدمة قوية في الركبة خلال مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، المقامة الآن على ملعب المملكة أرينا في السعودية.

وغادر محمد هاني ملعب مباراة السوبر الإفريقي في الدقيقة 26 متأثرا بالإصابة، ويحل عمر كمال عبد الواحد بديلا له.

أزمة في مركز الظهير الأيسر بمنتخب مصر

وبات أحمد فتوح قريبا بشكل كبير من الانضمام لمعسكر منتخب مصر، نظرا لعدم وجود البديل الكفء الذي يملك الخبرة الدولية في مركز الظهير الأيسر، في ظل غياب ظهير بيراميدز وإصابة كريم فؤاد لاعب الأهلي وقلة خبرة محمد حمدي ظهير الزمالك المعار إليه من إنبي، وأيضا قلة خبرة كريم الدبيس ظهير أيسر النادي الأهلي.

محمد هاني بقميص منتخب مصر، فيتو

موعد مباراة مصر وموريتانيا

ويلعب المنتخب الوطني مع نظيره منتخب موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل على إستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.