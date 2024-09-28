الجهاز الفني للمنتخب الوطني يتكتم على قائمة المحترفين لمعسكر أكتوبر، ما السبب؟

منتخب مصر، 9 أيام فقط تفصلنا عن انطلاق الأجندة الدولية للفيفا لشهر أكتوبر المقبل، والتي يتخللها مواجهتا منتخب مصر أمام نظيره منتخب موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

ووفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يكون من حق المنتخبات الوطنية إرسال خطابات استدعاء لاعبيها المحترفين في الخارج قبل إنطلاق الأجندة الدولية بـ14 يومًا، أما اللاعبين المحليين فيتم استدعاؤهم قبل إنطلاق الأجندة الدولية بأسبوع واحد فقط.

منتخب مصر يتكتم على أسماء المحترفين لمعسكر أكتوبر

وعلى الرغم من إرسال منتخب مصر بإرسال خطابات استدعاء اللاعبين المحترفين، المقرر استدعائهم لمعسكر الفراعنة المقبل في الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر المقبلين، إلا أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يتكتم على أسماء المحترفين الذين وقع عليهم الاختيار للانضمام لمعسكر أكتوبر استعدادا لمواجهتي موريتانيا.

جهاز منتخب مصر يتكتم على أسماء المحترفين

وجرت العادة على مدى السنوات الماضية التي سبقت فترة تولي الجهاز الفني الحالي بقيادة التوأم حسام وابراهيم حسن، أن يقوم الجهاز الفني بالإعلان عن أسماء اللاعبين المحترفين بمجرد إرسال خطابات إستدعائهم للأندية التي يلعبون لها، ولكن الجهاز الفني الحالي وفي المعسكر الثاني على التوالي يتكتم على أسماء المحترفين الذين ينوي ضمهم لمعسكر الفراعنة المقبل، وهو ما يثير التساؤلات حول السبب وراء تكتم التوأم على أسماء المحترفين.

أحمد حجازي مدافع منتخب مصر، فيتو

أزمة حسام حسن مع أحمد حجازي السبب

ويرى البعض أن الأزمة الأخيرة التي شهدها معسكر الفراعنة الأخير بين أحمد حجازي مدافع نيوم السعودي وحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، والمشادة التي وقعت بين الطرفين أثناء مباراة مصر وكاب فيردي في استاد القاهرة، ربما تكون السبب الأهم وراء تكتم على التوأم على قائمة المحترفين، المقرر استدعائهم لمعسكر أكتوبر، لاسيما بعد تسرب أنباء من داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر عن نية حسام حسن عدم استدعاء أحمد حجازي للمعسكر المقبل، وخروجه تماما من حسابات حسام حسن خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة مصر وموريتانيا

ويلعب المنتخب الوطني مع نظيره منتخب موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل على إستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.