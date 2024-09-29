“الزواج والوفاة الأبرز”.. منح تقدمها هيئة التأمينات الاجتماعية للمواطنين.. شروط خاصة لاستحقاق تعويض البطالة.. وتحمل 40% من أجر الاشتراك الأخير

هناك العديد من المنح التي تقوم بصرفها الحكومة، متمثلة في الجهات المعنية من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة العمل وهيئة التأمينات الاجتماعية، ونستعرض في السطور التالية، أبرز المنح التي تقدمها الدولة، للمواطنين من خلال الهيئة القومية للتأمينات.

شروط الحصول على منحة الوفاة والفئات المستحقة لها

تقوم الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية بصرف منحة الوفاة وذلك وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ونصت المادة (33) من القانون رقم (148) لسنة 2019 أنه عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.

وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال. ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبندين (1، 2) من أولًا من المادة (2) بالقانون رقم (148) لسنة 2019 على البند الذي كان يتحمـل بالأجر. وتستحق المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة لمستحقي المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أُديت إليه بالكامل.

تفاصيل وشروط الحصول علي منحة الزواج

وهناك منحة أخرى يتم صرفها من الهيئة القومية للتأمينات وهي منحة الزواج وذلك وفقا لما تم إقراره في قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 وتصرف للأبنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون (قانون 148 لسنة 2019) قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة

شروط الحصول على منحة القطع

كما أن هناك منحة أخري وهي منحة القطع وفقا لما أقره قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون (قانون 148 لسنة 2019) قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.

كما تقوم وزارة الهيئة القومية للتأمينات بصرف نفقات الجنازة وذلك وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ويتم صرفها عند وفاة صاحب المعاش تصرف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأي شخص يثبت قيامه بصرفها. ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

وعمل قانون المعاشات والتأمينات الإجتماعية، على تخفيف حدة البطالة من خلال تقدير مبلغ من المال يسمي بتعويض البطالة، حيث نصت المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أنه يقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:



1-75 % للأربعة أسابيع الأولى.

2-65 % للأربعة أسابيع الثانية.

3-55 % للأربعة أسابيع الثالثة.

4-45 % لباقى الأسابيع.



تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير

ومن حكم المادة 89 من القانون، يتم استثناء استحقاق هذه الفئة من تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية:

1-ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، وأبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.

2-عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.

3-عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.

4-إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل.

5-وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

6-اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول، وكذلك اعتداء جسيما على أحد رؤسائه في العمل أثناء العمل أو بسببه.

شروط استحقاق تعويض البطالة



- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف والأمانة والآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

- أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

يستحق تعويض البطالة بنسبة 40٪ من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الواردة بالمادة 90 من قانون التأمينات، كما يسقط الحق في طلب صرف التعويض المذكور في الحالات الواردة بالمادة 91 من القانون رقم 148 لسنة 2019.

خطوات التقديم على تعويض البطالة

- يتقدم المؤمن عليه بصورة نموذج الاستمارة رقم (6) المرفق خلال الأسبوع الأول لتعطله إلى مكتب العمل المختص لقيد اسمه في سجل المتعطلين والحصول على شهادة قيد طبقًا لأحكام قانون العمل.

- يتقدم المؤمن عليه في ميعاد أقصاه نهاية الإسبوع الثاني لتعطله بطلب على النموذج رقم (29) المرفق إلى الهيئة مرفقًا به صورة نموذج الاستمارة رقم (6) المرفق وشهادة القيد المشار إليها في المادة السابقة.

نقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.