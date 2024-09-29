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أخبار مصر

استجابة لالتماس معمر عمره 100 عام، التضامن توفر كرسي متحرك له وتمكنه من تأدية اختبار محو الأمية

المواطن المعمر
المواطن المعمر

استجابت وزارة التضامن الاجتماعي لالتماس قدمه أحد المواطنين، تجاوز عمره مائة عام، لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تلبية احتياجات المواطنين، وبخاصة من فئات كبار السن، بهدف توفير الحياة الكريمة لهم.

وزارة التضامن الاجتماعي ومنظومة الشكاوى الحكومية تنجحان في توفير "كرسي متحرك" للمُعمر وتمكينه من تأدية اختبار محو الأمية

وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، إن الاستجابة جاءت بعد أسبوع واحد من تلقي الالتماس، المتضمن طلب توفير كرسي متحرك، فضلًا عن مساعدته في تأدية اختبار محو الأمية، حيث تبين بفحص الالتماس، أن المواطن مقيم بحي شرق محافظة الإسكندرية، ويتجاوز عمره 103 أعوام، ولديه سبعة أبناء وخمسة وخمسين حفيدًا.

وأضاف مدير المنظومة أنه تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الاستجابة للالتماسات الإنسانية ذات البعد الاجتماعي، حيث وجهت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية فريق عمل لمحل سكن المواطن؛ وتم تسليمه الكرسي المتحرك، كما تم تلبية مطلبه بشأن الخضوع لاختبار محو الأمية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وقام عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة بتأدية الاختبار بفصول محو الأمية بجمعية "كيان"، واجتازه بنجاح، وسيتم تسليم الشهادة له فور إصدارها واعتمادها.

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وزارة التضامن الاجتماعي منظومة الشكاوي الحكومية اختبار محو الأمية محو الامية

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