نائبة وزيرة التضامن تشهد فعاليات الحفل الختامي للنسخة الأولى من مبادرة "سوشياثون"

شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات الحفل الختامي للنسخة الأولى من مبادرة "سوشياثون" التى أطلقها صندوق دعم العمل الأهلي تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وجاء موضوعها لهذا العام تصميم هوية بصرية لصندوق دعم العمل الأهلي، وذلك بحضور عدد واسع من الشركاء والخبراء المتخصصين وأساتذة الجامعات.

وأعربت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة فى هذه الاحتفالية التى ينظمها صندوق دعم العمل الأهلي تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، حيث أنشيء بموجب قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ كهيئة عامة وطنية مستقلة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والمناخية وتلبية الاحتياجات الإنسانية مع تعزيز قيم المواطنة الإيجابية وتشجيع العمل التطوعي، مقدما دعمه ماليًا وفنيًا لمؤسسات المجتمع الأهلي والمتطوعين مع التزام الشفافية والاستدامة.

وأشارت صاروفيم إلى أن هذه المسابقة جاءت تنفيذًا لرؤية وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي أن يتشارك الصندوق مع المجتمع فى تطوير الرؤية والهوية البصرية فى إطار شراكته الممتدة مع المجتمع وتوجهاته الاستراتيجية، فتعد المسابقة منصة لإبراز ملامح مهمة لتدعيم العمل الأهلي ومن أهمها دعم مشاركة المجتمع والتواصل الفعال، خاصة للشباب مع التركيز على العمل المتعمق وليس السطحي وتدعيم الابتكارات ليكون الإبداع للتأثير والتغيير الإيجابي فى المجتمع، ولذا فإن المسابقة هى بالفعل منصة لتقديم الإبداعات والمواهب فى المجتمع وتحفيزه على الاستجابة لقضايا المجتمع والتحديات بما يضمن التفاعل مع هذه القضايا وبما يدعم المسئولية المجتمعية.

وأكدت صاروفيم أن العمل الأهلي ركيزة أساسية للتنمية ومبادرة "سوشياثون"، التي أطلقها صندوق دعم العمل الأهلي، تعكس دعم هذه المجهودات، مقدمة الشكر لكل فريق العمل، متمنية الاستمرار من أجل تحقيق التنمية الشاملة المستدامة والعادلة التى تتأسس على آليات المشاركة الفاعلة وتعزز من روافد الإبداع والابتكار.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد سعدة، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم العمل الأهلي، أن مبادرة سوشياثون تأتي فى إطار خدمة مجالات التنمية عبر العديد من الآليات مثل الفن والتكنولوجيا وغيرها، حيث اطلاقها الصندوق كمبادرة سنوية لإيجاد مساحة للمشاركة فى حل تحديات المجتمع، وتأتى نسختها الأولى لهذا العام موضوعها تصميم الهوية البصرية لصندوق دعم العمل الأهلي، تحقيقا لتشارك الصندوق مع المجتمع في تطوير الهوية البصرية الخاصة به بما يساعد على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لصندوق دعم العمل الأهلي، وفى إطار الشراكة مع المجتمع الأهلي في مصر، إضافة إلى قيام المبادرة ببناء قدرات الفاعلين في المجالات الإبداعية، وذلك من خلال إصقال معرفتهم ومهارتهم الفنية والتقنية بتشبيكهم مع رواد المجال، وتعزيز المسؤولية المستدامة للصندوق في التواصل مع الجمهور، خاصة فى ظل دور الصندوق كهيئة عامة وطنية مستقلة وفق توجهات القيادة السياسية في دعم المجتمع الأهلي في كافة مجالات وميادين العمل في مصر

واضاف سعدة أنه تقدم للاشتراك أكثر من 2000متسابق تم تصفيتهم وتصعيد 50 لحضور المعسكر سوشياثون الإبداعي الخاص بالمسابقة، والذى نظم على مدار ثلاثة أيام، وتمت التصفية،لاختيار الاوائل

وضمت لجنة التحكيم برئاسة المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي في عضويتها عددا من الخبراء المتخصصين وهم الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للاتصال الاستراتيجي والاعلام والمتحدث الرسمي ودكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم العمل الأهلي ومعاون الوزير، والدكتورة عهود وافى رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وليلى حسنى المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية وأحمد يسرى رئيس قطاع الابداع الفني لقنوات الشركة المتحدة ويسرا حمزة خبير الإعلام الاستراتيجي والتصميم الإبداعي بالمجلس القومي للمرأة والمهندسة وسام ثابت من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، حيث تم اختيارالفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث منح الفائز الأول وهو محمود علي داوود جائزة قدرها 100 ألف، جنيه وتم منح الفائز الثانى أحمد إبراهيم عبده والثالث زياد أسامة أجهزة عينية قيمة، وسيقوم الفائز الأول باختيار إحدي المبادرات أو مؤسسات المجتمع الأهلي ليقتسم معها الجائزة مناصفة بغرض تقديم خدمة اجتماعية.

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