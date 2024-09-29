الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التضامن تفتتح دارا لرعاية المسنين في الإسكندرية

افتتاح دار الهدية
افتتاح دار الهدية للمسنين بمحافظة الإسكندرية، فيتو
ads

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي افتتاح «دار الهدية للمسنين» بمحافظة الإسكندرية، والتي تم تطويرها كمرحلة أولى ضمن خطة التطوير التى تنفذها مؤسسة أجاويد الخير للتنمية المسند لها المشروع.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي  وزيرة التضامن الاجتماعي.

وشملت عملية التطوير الخدمات المقدمة من النواحي الصحية والاجتماعية والنفسية والترفيهية، ويأتي هذا فى إطار دعم التعاون بين الوزارة والقطاع الأهلي في ظل اهتمام الدولة المصرية بكبار السن والعمل علي توفير احتياجاتهم وإدماجهم مرة أخرى في المجتمع.

 

 

 وأكد الدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أن سعة الدار تبلغ 28 مستفيدًا، ويستفيد من خدماتها في الوقت الحالي 18مسنة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الخدمات المقدمة لكبار السن، حيث تتعدد الخدمات التى تقدمها الوزارة لكبار السن، من خلال دور المسنين والبالغ عددها 172  دار على مستوى 22 محافظة، و191 ناديا للمسنين على مستوى الجمهورية، و27 وحدة علاج طبيعى و26 مركز خدمات لكبار السن.

وأشار إلى أن الوزارة توفر خدمات مرافق المسن، والتي تستهدف تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية والحفاظ على الترابط والتماسك الأسري من خلال تقديم الرعاية المنزلية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

التضامن والعمل الدولية تبحثان التعاون فى ملف العمالة غير المنتظمة

التضامن تشارك في المؤتمر العالمي للتأهيل بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم

وزيرة التضامن تلتقي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر

التضامن تحدد ضوابط إضافة نشاط جديد لمنشأة عمل

الأكثر قراءة

وزير الإسكان: لا تصالح على مخالفات البناء بعد صدور القانون 187 لسنة 2023

نشرة الأخبار، الكشف عن جنسية جاسوس أبلغ تل أبيب بمعلومات موقع حسن نصر الله، وإسرائيل اغتالته بـ 85 قنبلة وطائرة F16

الواحدة تزن 3 أطنان، أداء رائع لطالبات أكاديمية الشرطة بجر سيارتين (فيديو)

استمرار المعارك في الخرطوم، والجيش السوداني يقصف مواقع الدعم السريع جنوب العاصمة

ارتفاع أسعار الدواجن 4 جنيهات في الأسواق اليوم الأحد

الضرائب تصدر قرارا بضم المطاعم والكافيهات خارج المولات إلى الفاتورة الإلكترونية

طرح كراسات شروط شقق الحجز الفوري بالمدن الجديدة

السيسي يشهد عرض طلاب أكاديمية الشرطة في التعامل مع خصم مسلح باستخدام اليد الخالية (فيديو)

منوعات

المزيد

معرض صيني يضم 400 قطعة أثرية منتشلة من البحر

العثور على فأس من العصر البرونزي بشمال غرب روسيا

روسيا بصدد تطوير دبابة روبوتية تستخدم الذكاء الاصطناعي

أصبحت مركز اهتمام ملايين المشجعين، شرطية تخطف الأنظار في مباراة كرة قدم بالدوري الكولومبي (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم السبت 28/9/2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 28/9/2024

سعر الأرز اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

الأوقاف تعلن موضوعات خطبة الجمعة لشهر أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الغفلة عن ذكر الله، أسبابها وطرق علاجها وآثارها

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 29-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 29-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية