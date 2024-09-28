وزراء الرياضة والعمل وقطاع الأعمال يشهدون افتتاح كأس العالم لأندية كرة اليد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، محمد جبران وزير العمل، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال؛ حفل افتتاح بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد "سوبر جلوب"، والتي تستضيفها صالة العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر بمشاركة ناديي الأهلي والزمالك، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أكد وزير الشباب والرياضة، أن مستهدفات الجمهورية الجديدة وتوجيهات الرئيس بتطوير البنية التحتية في كافة القطاعات ومنها القطاع الرياضي، جعل مصر مركزًا لإستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبري والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات، وذلك بفضل توافر البنية الإنشائية الرياضية ذات المواصفات العالمية التى أصبحت تتمتع بها مصر حاليًا.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلي أن حصول البطولة علي رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي واستضافة مصر لهذا الحدث الدولي، يأتي إستمرار لدعم القيادة السياسية للمنظومة الرياضية بشكل متواصل علي مختلف الأصعدة، حيث أصبحت مصر مركزًا لإستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبري والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات.

المصرية.

وانطلقت فعاليات البطولة أمس، وفاز الأهلى على نظيره جامعة سيدني الأسترالي بنتيجة 49-15، كما فاز الزمالك على نظيره تاوباتي البرازيلي بنتيجة 30-25.

وكانت قرعة كأس العالم لكرة اليد للأندية، قد أسفرت عن وقوع الزمالك فى المجموعة الأولى، بينما اختار الأهلى التواجد فى المجموعة الثانية باعتباره مستضيف البطولة، وجاءت نتيجة القرعة كالتالى..المجموعة الأولى: الزمالك، فيزبريم المجري، تاوباتي البرازيلي، المجموعة الثانية: الأهلى، جامعة سيدني الأستراي، برشلونة الإسبانى، المجموعة الثالثة: الخليج السعودي، ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.

وزير الرياضة يشهد توقيع مذكرة تفاهم لاستضافة الأكاديمية الأفريقية لكرة اليد

فيما شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحادين الإفريقي والمصري بشأن الأكاديمية الأفريقية لكرة اليد، بالمدينة الشبابية والرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

شهد حفل التوقيع كلا من الدكتور حسن مصطفي رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد، الدكتور منصور وأريمو رئيس الاتحاد الافريقي لكرة اليد، محمد الأمين رئيس الإتحاد المصري لكرة اليد، مدحت البلتاجي رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الأفريقية لكرة اليد والنائب الأول لرئيس الاتحاد الأفريقي.

في كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تدعم هذا المجهود الكبير فى كرة اليد والذى يتماشى مع رؤيتها ورؤية الدولة فى الاهتمام بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية إضافة الى دعم الحركة الرياضية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة ستعمل على تقديم كافة أوجه الدعم خلال الفترة القادمة لتوسيع نشاط الأكاديمية ليشمل المزيد من البرامج العلمية المتطورة فى كرة اليد لاكمال الجوانب المختلفة لتطوير كرة اليد والتى منها الطب الرياضي، والتسويق، والاعلام وغيرها من المجالات الداعمة.