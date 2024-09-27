وزير الرياضة في جولة تفقدية بالشرقية غدا
قالت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمي عن محافظة الشرقية والمستشار الإعلامي للمهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، إنه من المقرر أن يقوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بزيارة تفقدية غدا.
وأضافت أن تلك الزيارة ستكون غدا السبت الموافق 28/9/2024 وهى لافتتاح وزيارة عددا من المنشآت الرياضية بمراكز الزقازيق وههيا وأيضا بأبو كبير وكفر صقر وذلك فى الساعة الثانية عشر ظهر باكر.
وسيلة مواصلات وتنقل
وأشارت إلى أنه تتواجد وسيلة مواصلات وانتقال من أمام الديوان العام لمحافظة الشرقية قد تتحرك الساعة العاشرة والنصف صباحا حتى تصل مكان الزيارة قبل قدوم الوزير بوقت كاف.
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