السبت 28 سبتمبر 2024
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رياضة

مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والاتحادين الإفريقي والمصري لكرة اليد

وزير الرياضة يشهد
وزير الرياضة يشهد توقيع مذكرة لاستضافة الأكاديمية الأفريقية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحادين الإفريقي والمصري بشأن الأكاديمية الأفريقية لكرة اليد، بالمدينة الشبابية والرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

شهد حفل التوقيع كل من الدكتور حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد، الدكتور منصور أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، محمد الأمين رئيس الإتحاد المصري لكرة اليد، مدحت البلتاجي رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الأفريقية لكرة اليد والنائب الأول لرئيس الاتحاد الأفريقي.

في كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تدعم هذا المجهود الكبير فى كرة اليد والذى يتماشى مع رؤيتها ورؤية الدولة فى الاهتمام بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية إضافة الى دعم الحركة الرياضية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة ستعمل على تقديم كافة أوجه الدعم خلال الفترة القادمة لتوسيع نشاط الأكاديمية ليشمل المزيد من البرامج العلمية المتطورة فى كرة اليد لاكمال الجوانب المختلفة لتطوير كرة اليد والتى منها الطب الرياضي، والتسويق، والإعلام وغيرها من المجالات الداعمة.

 

أشرف صبحي ومحافظ الشرقية يفتتحان منشآت جديدة بنادي أولاد صقر

فيما افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني، المبني الإداري لنادي أولاد صقر، بتكلفة مليون و315 ألف جنيه، ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة الإنشائية لمراكز الشباب والأندية الرياضية بمحافظة الشرقية.

وتفقد الوزير ومحافظ الشرقية، ملعب كرة اليد، وشهدا تدريبات فرق كرة اليد بالنادي، بالإضافة إلى افتتاح الملعب الخماسي بتكلفة مليون و300 ألف جنيه، كما تفقدا أكاديميات كرة القدم بالنادي والتقاط الصور التذكارية مع فرق الأكاديميات.

أشرف صبحي ومحافظ الشرقية يفتتحان منشآت جديدة بنادي أولاد صقر

وقام الدكتور أشرف صبحي والمهندس حازم الأشموني بافتتاح حمام سباحة نصف أوليمبي بنظام حق الانتفاع بإجمالي عائد استثماري 10 ملايين جنيها لمدة 15 سنة.

أشرف صبحي ومحافظ الشرقية يفتتحان منشآت جديدة بنادي أولاد صقر

 

أشرف صبحي يصل محافظة الشرقية لتفقد المنشآت الشبابية والرياضية

ووصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، إلى محافظة الشرقية، لتفقد عدد من المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة. 

 

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