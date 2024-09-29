الأحد 29 سبتمبر 2024
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حوادث

حبس عاطل متهم بحيازة وتصنيع المواد المخدرة في مدينة نصر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عاطل متهم بحيازة كمية من الأقراص والمواد المخدرة بالقاهرة، تقدر قيمتها المالية بـ 2 مليون جنيه، 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (أحد العناصر الإجرامية – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر) بتصنيع وترويج المواد المخدرة متخدًا من دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته (عدد من الأقراص المخدرة لعقار "إكستاسي" – كمية من المواد المخدرة المتنوعة – الأدوات والمعدات والمواد المستخدمة في التصنيع).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 2 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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نيابة مدينة نصر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات قسم شرطة ثالث مدينة نصر

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