ضبط 32 مخالفة "تقسيم الخطوط" في حملة مرورية بالمنصورة "صور"

الأحد 29/سبتمبر/2024 - 05:11 م 9/29/2024 5:11:46 PM

شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية حملة مرورية مكبرة على سيارات السرفيس بمدينة المنصورة بالتنسيق من قبل الإدارة العامة للمواقف وبمشاركة إدارة المرور مباحث المرور بالدقهلية.

حملة مرورية مكبرة بمدينة المنصورة

وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية للمحاسب أحمد البنداري مدير عام إدارة المواقف بديوان عام المحافظة.

تم تنفيذ الحملة على سيارات السرفيس بمدينة المنصورة بالتنسيق مع العقيد حاتم طه مدير الإدارة العامة للمرور بالدقهلية والعقيد محمود اللوزي رئيس مباحث المرور بالمحافظة.



ضبطت 32 مخالفة مرورية لسيارات السرفيس

وأوضح " مرزوق"أن الحملة ضبطت 32 مخالفة مرورية لسيارات السرفيس تقوم بتقسيم خطوط السير المربوطة عليها داخل المدينة ما يؤدي إلي تعطيل مصالح المواطنين.

ووجه اللواء "مرزوق" باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتي تقضي بعدم تجديد رخصة السيارة مرة أخري إلا بعد تسديد قيمة المخالفة.

مراجعة كافة خطوط سير سيارات السرفيس



و شدد "مرزوق" علي ضرورة مراجعة كافة خطوط سير سيارات السرفيس والتأكد من عدم تقسيم الخطوط داخل مدينة المنصورة.

تكثيف الحملات المرورية علي مختلف مراكز ومدن المحافظة



كما وجه " مرزوق " بتكثيف الحملات المرورية علي مختلف مراكز ومدن المحافظة لضبط الحاله المروريه واتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه المخالفين، مشيرًا إلي أن الحملات مستمرة حتي عودة الانضباط لشوارع المنصوره.

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