رفع 600 طن قمامة ومخلفات هدم بمدينة نبروه في الدقهلية

شهد مركز نبروه في محافظة الدقهلية، أعمال رفع 600 طن مخلفات بلدية ومخلفات هدم بالمقلب العشوائى.

جاء ذلك في إطار خطة المحافظة لرفع مقالب القمامة العشوائية بنطاق المحافظة.

رفع 600 طن مخلفات بلدية ومخلفات هدم بالمقلب العشوائى



وكلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية محمد حمص مدير عام الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة بتنفيذ حملة مكبرة لرفع مقلب القمامة العشوائية داخل مدينة نبروه حرصا علي توفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين، وفي هذا السياق قال اللواء "مرزوق" إنه تم رفع 600 طن مخلفات بلديه ومخلفات هدم بالمقلب العشوائى داخل مدينة نبروه.

المقلب العشوائي علي مساحة فدان بالبر الشرقي بجوار مجزر نبروه

وأوضح مدير عام الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة انه تم التنسيق مع رئاسة مركز ومدينه نبروه لتنفيذ الحملة المشار إليها لرفع المقلب العشوائي علي مساحة فدان بالبر الشرقي بجوار مجزر نبروه وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كافه المقالب العشوائية داخل الكتله السكنية.

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