جيش الاحتلال الإسرائيلي: نفذنا ضربة دقيقة على الضاحية ببيروت

أفادت شبكة “سكاي نيوز ” عربية بوقوع غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه نفذ ضربة دقيقة" على الضاحية ببروت.

إسرائيل تنفذ ضربة محددة الهدف في الضاحية الجنوبية

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن غارة إسرائيلية عنيفة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي منذ قليل على منطقة بين الشياح والغبيري في الضاحية الجنوبية . وقد ارتفعت سحب الدخان في سماء المنطقة.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الضربة، فيما لم يتضح بعد المستهدف من الغارة الإسرائيلية.

ونقلت وكالة بلومبيرج، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: إن الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية برية محتملة في لبنان.

حزب الله يحتاج وقت للرد على اغتيال نصر الله

وقال حزب الله، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، إنه لا يزال يمتلك قدرات عسكرية وصواريخ، لكنه قد يحتاج وقتا للرد.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، في تقرير لها اليوم الأحد، عن مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع قوله إن حزب الله بدأ يخطط لقصف تل أبيب.

حزب الله يخطط لقصف تل أبيب

وأضاف المسؤول أن هاشم صفي الدين -القيادي في حزب الله المرشح لخلافة حسن نصر الله- "بدأ يسيطر على حزب الله وهو أكثر تشددا من نصر الله