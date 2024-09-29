تسجيل كلية الطب بجامعة أسيوط الأهلية على موقع الاتحاد العالمي للتعليم الطبي

تلقى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والمفوض بتسيير أعمال بجامعة أسيوط الأهلية؛ تقريرًا مقدمًا من الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، حول نجاح كلية الطب في إنهاء إجراءات تسجيلها على موقع الاتحاد العالمي للتعليم الطبي World Federation for Medical Education والمعروف بـ“WFME”.

تقديم خدمة تعليمية بمواصفات عالمية

وهنأ الدكتور المنشاوي؛ القائمين على العملية التعليمية بكلية الطب، مؤكدًا أهمية تلك الخطوة، والتي تحقق الهدف الذي أنشئت من أجله الجامعات الأهلية؛ وهو تقديم خدمة تعليمية بمواصفات عالمية؛ تقوم على أساس المنافسة، وتسعى إلى تكوين شراكات دولية مع كبرى الهيئات، والجامعات العالمية المتقدمة في مختلف دول العالم؛ من أجل إعداد خريج متميز قادر على المنافسة بقوة في سوق العمل المحلي، والدولي.

الاتحاد العالمي للتعليم الطبي “WFME"

ومن جانبه أشار الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب؛ إن الاتحاد العالمي للتعليم الطبي “ WFME”، هو منظمة تسعى إلى تعليم، وتدريب الأطباء في جميع أنحاء العالم، والهدف الرئيس لهذه المنظمة هو تعزيز جودة التعليم الطبي؛ للوصول إلى أعلى المعايير العلمية، الأخلاقية.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط أنه تم تكليف الدكتورة هبة عطية مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الطب بجامعة أسيوط؛ للقيام بتسجيل الكلية بالجامعة الأهلية على هذا الموقع؛ بما يسمح لخريجيها بإمكانية الالتحاق بامتحانات المعادلات الأجنبية، وخاصة الـ USMLE المعادلة الأمريكية، والمعادلة الكندية.

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