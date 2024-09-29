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ثقافة وفنون

الثقافة تحتفي باليوم العالمي للترجمة بتكريم الرموز وتخفيضات استثنائية

مكتبة القاهرة الكبري،
مكتبة القاهرة الكبري، فيتو

تحتفل وزارة الثقافة باليوم العالمي للترجمة، والذي يوافق ال30 من سبتمبر، من خلال تنظيم فعالية ثقافية مميزة، بالتعاون بين المركز القومي للترجمة، ومكتبة القاهرة الكبرى، وتُقام هذه الاحتفالية، غدًا، الإثنين، السادسة مساءً، بمقر مكتبة القاهرة الكبرى، بالزمالك.

وتتضمن الاحتفالية تكريم نخبة من رواد الترجمة في مصر، وفي مقدمتهم: المترجم الكبير الدكتور فتح الله الشيخ، الدكتورة سهيمة سليم، أستاذ بقسم اللغة الإيطالية بكلية الألسن جامعة عين شمس، ويأتي هذا التكريم تقديرًا لجهودهم المبذولة في نقل المعرفة والثقافة بين الأمم، وإثراء المشهد الثقافي المصري.

ويُقدم المركز القومي للترجمة خلال هذه الاحتفالية عروضًا وتخفيضات استثنائية تصل إلى 50% على مجموعة مختارة من إصداراته، والتي تغطي مختلف المجالات الأدبية والفكرية، تأتي هذه العروض تشجيعًا للقراءة والترجمة، وتعزيزًا لدور الكتاب في بناء المجتمعات.

كما أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب عن تخفيضات خاصة على الكتب المترجمة بالهيئة، المناسبة تصل ل 20%.

ويُعد "اليوم العالمي للترجمة" مناسبة للاحتفاء باللغة باعتبارها أداة للتواصل والتبادل الثقافي، وتقديرًا لجهود المترجمين الذين يساهمون في بناء جسور بين الثقافات والشعوب. 

كما يهدف هذا الاحتفال إلى تسليط الضوء على أهمية الترجمة في العصر الحالي، ودورها في نقل المعرفة وتطوير الفكر.

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وزارة الثقافة اليوم العالمي للترجمة المركز القومي للترجمة مكتبة القاهرة الكبرى الهيئة المصرية العامة للكتاب

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