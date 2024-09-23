الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

صدور الترجمة العربية الأولى لـ "العقل المنظم: التفكير السليم في عصر الحمل المعلوماتي الزائد"

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

أطلق  المركز القومي للترجمة، الترجمة العربية الأولى لكتاب "العقل المنظم: التفكير السليم في عصر الحمل المعلوماتي الزائد"، الذي يرصد التحديات التي يواجهها العقل البشري أمام الإغراق المعلوماتي في العصر الراهن على مدار الساعة وما نتج عنه من أمراض التشتت والارتباك وأحيانا الاكتئاب. 

 

كتاب العقل المنظم 


ويقول المؤلف إن الكتاب يعد بحثًا في العلوم العصبية وكيفية تنظيم العقل وطبيعة الإنتباه والتركيز فهو يتصل بحياتنا بشكل مباشر ويحاول إيجاد حلول واقعية وجذرية لمواجهة تلك المخاطر.

والكتاب يأتي من تأليف دانيال ج. ليفت، بترجمة الدكتور أحمد الشيمي، ومراجعة الدكتور فؤاد محمد أبو المكارم.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

القومي للترجمة محمد ابو المكارم إصدارات القومي للترجمة

الأكثر قراءة

كيف وصلت بكتيريا الإيكولاي لمياه الشرب في أسوان؟ وزير الصحة يكشف السبب

عبدالواحد السيد يكشف حقيقة رفض اللجنة الأولمبية سفر أحمد فتوح مع بعثة الزمالك

كولر يستقر علي قائمة الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك

السبب الحقيقي وراء إصابات أهالي أسوان، أهم المعلومات عن بكتيريا الايكولاي

حريق هائل في أحد مخازن الأخشاب بمدينة الإنتاج الإعلامي

ارتفاع جديد في سعر الدولار بالبنك المركزى (آخر تحديث)

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 بالأسواق

أكثر 4 فئات عرضة للإصابة ببكتيريا الإيكولاي، تعرف عليهم

منوعات

المزيد

يعمل بالموجات الصوتية، علماء صينيون يبتكرون جهاز ليزر جديدا

وجبة عشاء تتسبب في تسمم عشرات الطلاب بالمغرب

مركبة روسية تنفصل عن المحطة الفضائية وتعود ببعض روادها إلى الأرض

بعيدا عن حبوب الكاكاو، نجاح تجربة تصنيع الشوكولاتة من مواد جديدة

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 بالأسواق

تعرف على أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024

أسعار الأسماك اليوم، المكرونة يتراجع 25 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة والبرتقال في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الفنان عباس أبو الحسن أمام المحكمة في هذه التهمة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي خائنة الأعين؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

تفسير حلم أكل التين في المنام وعلاقته بالتعرض للحسد من المقربين

ما قصة الذين استأذنوا الرسول في عدم الخروج للجهاد؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية