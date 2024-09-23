صدور الترجمة العربية الأولى لـ "العقل المنظم: التفكير السليم في عصر الحمل المعلوماتي الزائد"

أطلق المركز القومي للترجمة، الترجمة العربية الأولى لكتاب "العقل المنظم: التفكير السليم في عصر الحمل المعلوماتي الزائد"، الذي يرصد التحديات التي يواجهها العقل البشري أمام الإغراق المعلوماتي في العصر الراهن على مدار الساعة وما نتج عنه من أمراض التشتت والارتباك وأحيانا الاكتئاب.

كتاب العقل المنظم



ويقول المؤلف إن الكتاب يعد بحثًا في العلوم العصبية وكيفية تنظيم العقل وطبيعة الإنتباه والتركيز فهو يتصل بحياتنا بشكل مباشر ويحاول إيجاد حلول واقعية وجذرية لمواجهة تلك المخاطر.

والكتاب يأتي من تأليف دانيال ج. ليفت، بترجمة الدكتور أحمد الشيمي، ومراجعة الدكتور فؤاد محمد أبو المكارم.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.