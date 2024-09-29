خبير قانون دولي: اغتيال حسن نصر الله مخالف للقانون الدولى وجريمة حرب

قال الدكتور ايمن سلامة، خبير القانون الدولى: إن اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبنانى هو انتهاك للقانون الدولى، موضحا أن حسن نصر الله أحد القادة السياسيين للميليشيات المسلحة التي يحظر القانون الدولي الإنساني استهدافهم طالما لم يشارك بشكل مباشر في النزاع المسلح.



وأكد في تصريح لـ “فيتو” أن حسن نصرالله كان مدنيا يحظى بحماية القانون الدولي الإنساني ولذلك اغتياله يشكل جريمة حرب، أذ يعتبر ترهيب للمدنيين اللبنانيين غير المشتركين في النزاع المسلح.



وتابع: إسرائيل مسؤولة عن ذلك الانتهاك الجسيم للقانون الدولي الإنساني والقادة العسكريين والسياسيين المخططون والمنفذون لعملية الإغتيال يمكن اختصامهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

موقف أمريكا من الحرب الشاملة مع حزب الله وإيران

كان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي قال: إن الولايات المتحدة تنتظر لترى مساعي حزب الله لشغل فراغ القيادة بعد اغتيال حسن نصر الله.

وتابع: "نواصل الحديث مع الإسرائيليين بشأن الخطوة الصحيحة التالية في لبنان، ونسمع تصريحات تخرج من طهران وننتظر لنرى ماذا ستفعل".

ولفت: "حرب شاملة مع حزب الله أو إيران ليست السبيل لإعادة الإسرائيليين إلى شمال إسرائيل بأمان"، مؤكدا أن دعم أمريكا لأمن إسرائيل صلب وهذا لن يتغير.

كان الجيش اللبناني دعا المواطنين إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم المساس بالسلم الأهلي، بعد اغتيال إسرائيل أمين عام حزب الله حسن نصر الله في ضاحية بيروت الجنوبية.

وجاءت الدعوة في بيان صادر عن قيادة الجيش، نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية، بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، امس السبت، اغتياله نصر الله، في غارة شنتها مقاتلات له من طراز "إف 35" على هدف بمنطقة حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية في لبنان، المعقل الرئيس لـ"حزب الله"، ولاحقا أقر الحزب باستشهاد أمينه العام.

وأهابت قيادة الجيش بالمواطنين الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم الانجرار وراء أفعال قد تمس بالسلم الأهلي".