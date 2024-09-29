الأحد 29 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

إسرائيل تمهد لعمل بري في لبنان، وإيران تطالب بإدانة "العدوان الإرهابي"

دبابات إسرائيل، فيتو
دبابات إسرائيل، فيتو

كشفت مصادر أمريكية أن إسرائيل تحدثت عن احتمال القيام بعملية برية في لبنان، وقد أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ذلك، إذا لزم الأمر.

وذكر بيتر ليرنر، لشبكة "CNN"، أن الجيش يستعد لعمليات برية محتملة في لبنان، لكنه لن ينفذها إلا إذا لزم الأمر.

وأشار إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي تحدث مع قوات الاحتياط في وقت سابق من هذا الأسبوع حول هذا الخيار.

وأوضح المتحدث الإسرائيلي أن "الهدف الأساسي للجيش الإسرائيلي فيما يتصل بحزب الله هو استعادة الأمن والسلامة في شمال إسرائيل حتى يتمكن الستين ألف إسرائيلي الذين غادروا المنطقة من العودة إلى ديارهم.

إدانة تصرفات الاحتلال الإسرائيلي

طالب مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، بإدانة تصرفات الاحتلال الإسرائيلي بأشد العبارات، مُطالبًا بعقد اجتماع طارئ لمعالجة ما سماه "العدوان الإرهابي الإسرائيلي".

وشدد المندوب، في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن، على إدانة بلاده الشديدة للأعمال العدوانية التي وصفها بـ"الجبانة" في لبنان.

إيران لن تتردد في الدفاع عن مصالحها 

وقال في رسالته: إن إيران لن تتردد في الدفاع عن مصالحها الوطنية والأمنية، محذرًا من أي هجوم يستهدف مقارها الدبلوماسية أو ممثليها.

ودعت إيران إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، بحسب ما جاء في رسالة وجهتها إلى المجلس واطلعت عليها وكالة "فرانس برس".

وطلب سفير إيران في الأمم المتحدة، أمير سعيد عرفاني، في هذه الرسالة، من المجلس اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف العدوان الإسرائيلي ومنع جر المنطقة إلى حرب شاملة.

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مجلس الأمن الدولي الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ضاحية بيروت الجنوبية إيران

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