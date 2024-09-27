الجمعة 27 سبتمبر 2024
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محافظات

جامعة أسيوط تحصد مركزين في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

احتفالية مبادرة المشروعات
احتفالية مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، فيتو

 فازت جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي؛ بمشروعين في الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، على مستوى محافظات: (أسيوط، والوادي الجديد، والبحر الأحمر)، وتصعيدهم للمسابقة النهائية على مستوى الجمهورية.

مؤتمر COP 29 تستضيفه دولة أذربيجان

 وتم الإعلان عن الفائزين؛ بديوان عام محافظة أسيوط، وقام اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط؛ بتسليمهم شهادات تقدير، بحضور الدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط، وممثلي المحافظات الثلاث المشاركة، وأعضاء اللجان التنفيذية للمبادرة، وأصحاب المشروعات الفائزة بكل محافظة؛ وذلك استعدادًا للمشاركة في مؤتمر المبادرة، بحضور: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء، والمحافظين؛ لاختيار (18) مشروعًا فائزًا على مستوى الجمهورية؛ تمهيدًا لعرضها في مؤتمر COP 29 الذي سوف تستضيفه دولة أذربيجان.

 

 

 

وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ الدكتور علاء الدين حامد أستاذ بيولوجيا الأسماك، والتلوث البيئي، ووكيل معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية للدراسات العليا والبحوث بالجامعة، بفوزه بالمركز الثالث؛ في فئة المبادرات، والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح  عن مشروع: "استزراع أسماك المبروك، واستخدام الطحالب الخضراء المزرقة في التغذية"، والدكتورة آيات فاروق حسين تحمد مدرس بقسم العلوم التربوية/  كلية التربية للطفولة المبكرة، بفوزها بالمركز الثاني؛ في فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، وتغيير المناخ والاستدامة عن مشروع ذكي "إنتاج ألعاب وسائل تعليمية صديقة للبيئة من خلال آليات إعادة التدوير باستخدام الذكاء الاصطناعي"، وذلك خلال مشاركتهما بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى محافظات: (أسيوط، والوادي الجديد، والبحر الأحمر).

 

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

 

  وأشاد الدكتور المنشاوي، بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي تعد مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة، والذكية، والتعامل مع البعد البيئي، وآثار التغيرات المناخية؛ لتحقيق التنمية المستدامة؛ ضمن رؤية مصر 2030، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

 

مشروع" استزراع أسماك المبروك، واستخدام الطحالب الخضراء المزرقة في التغذية

 ومن جانبه، أشار الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ إلى أن مشروع" استزراع أسماك المبروك، واستخدام الطحالب الخضراء المزرقة في التغذية"، المُقدم من الدكتور علاء الدين حامد يهدف إلى؛ تحسين استدامة، وكفاءة إنتاج الأسماك، من خلال: استبدال الأعلاف التجارية المكلفة، وغير المستدامة بمصدر غذائي طبيعي، ومتجدد، كما أن المشروع يعتمد على زراعة الطحالب الخضراء المزرقة، التي تعد غنية بالبروتينات، والعناصر الغذائية الأساسية، واستخدامها كغذاء للأسماك لتحسين النمو، وجودة الإنتاج.

محافظة أسيوط تناقش المشروعات المتقدمة في مبادرة المشروعات الخضراء

محافظ أسيوط: جوائز مالية لأصحاب المشروعات الخضراء الذكية الفائزة

 

ويهدف مشروع "إنتاج ألعاب وسائل تعليمية صديقة للبيئة من خلال آليات إعادة التدوير باستخدام الذكاء الاصطناعي"، والمقدم من الدكتورة آيات فاروق؛ إلى تعزيز التعلم البيئي للأطفال، وتنمية روح الابتكار، والإبداع لديهم من خلال: استخدام الذكاء الاصطناعي؛ لإنتاج أدوات، ووسائل، وألعاب تعليمية، صديقة للبيئة، ومبتكرة، ومُصنعة من مواد مُعاد تدويرها؛ مما ينعكس إيجابيًا على تدعيم استدامة البيئة الخضراء الذي يواكب رؤية مصر 2023.

 

 

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