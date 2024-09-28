رئيس جامعة أسيوط يشهد تحية العلم في أول أيام العام الدراسي (بث مباشر)

شهد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط منذ قليل مراسم تحية العلم في أول أيام العام الدراسي الجديد الذي تم تنظيمه للعام الثالث على التوالى بجامعة أسيوط الأهلية تنفيذا لتوجيهات وزارة التعليم العالى لتعزيز روح الانتماء الوطنى لدى الطلاب.

مراسم تحية العلم بجامعة أسيوط

وشاركه خلال مراسم اليوم الدكتور نوبي نائب رئيس جامعة أسيوط والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب وبحضور عدد من أعضاء مجلس الجامعة من عمداء الكليات وحشد من طلاب الجامعة بمختلف الكليات، وذلك بساحة جامعة أسيوط الأهلية.

في سياق متصل أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط عن انتهاء جامعة أسيوط من الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد واستقبال الجامعة للطلاب الجدد والقدامى وتنظيم العديد من الفاعليات في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ