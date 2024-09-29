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صحة سوهاج: تحرير 174 محضر وإعدام منتجات غذائية فاسدة

ضبط أغذية غير صالحة
ضبط أغذية غير صالحة فى سوهاج

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة فى سوهاج  بقيادة الدكتور محمود مسلم مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية عدد من الحملات شارك فيها جميع مكاتب الأغذية بالمراكز المختلفة واستهدفت الباعة الجائلين والأسواق العامة للتأكد من صلاحية الاغذية والمشروبات المعروضة ومدي مطابقتها للمواصفات ومدى صلاحيتها للإستهلاك الأدمي.

الحملة تتابع ١٨٣ منشأة وتحرر ١٧٤ محضرا واعدام ما يقرب من ١٠٠٠ كيلو 

اسفرت الحملات على المرور على 183 منشأة غذائية في أول أيامها  عن ضبط وإعدام مايقرب من 1000 لتر مشروبات وعصائر وزيوت ومايقرب من نصف طن  من الأغذية واللحوم ومنتجات الألبان غير الصالحة للاستهلاك الأدمي وتم تحرير 174 محضر جنحة صحية مابين محاضر اعدام ومحاضر عدم حمل شهادات صحية وعدم استيفاء اشتراطات النظافة العامة، محاضر باعة جائلين، محاضر محظورات وقد تم ارسال المحاضر للنيابة العامة لتأييد عملية الضبط وسحب 59 عينات للتأكد من مدي مطابقتها للمواصفات القياسية.

وأكد دويدار ان الحملات مستمرة لضمان وصول غذاء صحي وأمن لجميع المواطنين موجهًا إدارة مراقبة الأغذية بتكثيف حملاتها اليومية علي مدار الساعة.. 

 

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اعدام الأغذية الدكتور خالد عبدالغفار الصحة والسكان الطب الوقائى النظافة العامة تحرير تكثيف حملاتها خطة وزارة الصحة صالحة شهادات صحية عبدالفتاح سراج عمرو دويدار للنيابة العامة وكيل وزارة الصحة بسوهاج

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